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货币新闻 | 2016年 6月 2日 星期四 10:03 BJT

芝加哥期市：大豆期货触及近两年高点，受南美产量担忧提振

以下是0115GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           475.75     2.00  +0.42%    -1.19%     475.23   55
    CBOT玉米           414.25     0.50  +0.12%    +0.36%     390.69   69
    CBOT大豆          1107.00     7.25  +0.66%    +1.89%    1052.09   71
    CBOT稻米           $11.12    $0.12  +1.09%    +3.25%     $11.36   44
    美国原油           $48.83   -$0.18  -0.37%    -0.55%     $46.38   60
    汇率 
    欧元/美元          $1.119   $0.000  +0.00%    +0.50%
    美元/澳元           0.725   -0.001  -0.17%    +0.24%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 王颖/李婷仪 审校 于春红/张若琪)

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