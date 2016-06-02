《路透晚报》--6月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：两国应加强政策协调与合作--中国财政部副部长

中国财政部副部长朱光耀表示，中美两国应互相开放市场，并加强政策协调与合作。

--中国经济：将苏州工业园等确定为长江经济带转型升级示范开发区--发改委

中国国家发展改革委最新发布通知称，同意将苏州工业园区等33个开发区确定为建设长江经济带国家级转型升级示范开发区，坚持生态优先，推动开发区发展由要素驱动、投资驱动向创新驱动转变。

--中国经济：建议启动破产法修改，设立金融机构破产专章--专家

中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任李曙光撰文称，建议从五个方面入手启动破产法修改工作，完善市场化退出机制，其中包括设立“金融机构破产”专章，规定金融机构破产各方面的特殊问题。

--台湾经济：央行将在6月30日召开会议，美英政经情势攸关货币政策走向

台湾央行将在6月30日召开全体理监事会议。市场人士表示，央行此次召开时间较市场预估晚了一周，应与央行须更多时间观察各经济数据及国际政经情势有关。

【金融】

--中国金融：目前债券市场收益率水平仍较高，风险集中在公司债--央行副行长

中国央行副行长潘功胜表示，中国的债券风险主要集中在公司债，主权债和金融债风险很小；而跟其他国家相比，中国公司信用债违约概率也比较低。

--中国金融：保监会要求保险资管清理通道类业务，规模超万亿

上海证券报报导，保监会日前下发通知要求各保险资管公司清理规范银行存款通道等业务，在清理规范期间，保险资管公司将暂停新增办理通道类业务。

--中国金融：引导金融机构审慎稳妥开展综合经营--发改委

中国国家发改委新闻发言人赵辰昕表示，“十三五”时期将加速推进利率、汇率等金融市场化改革，改善金融机构单一业务结构；引导金融机构审慎稳妥开展综合经营，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行700亿元七天逆回购，单日净回笼50亿元

中国央行公开市场今日进行700亿元人民币七天期逆回购操作，单日净回笼50亿元。

--中国债市：NAFMII衍生品委员会通过CRM规则修订，含CDS和CLN指引--消息

两位消息人士透露，中国银行间市场交易商协会（NAFMII）金融衍生品专业委员会近日召开会议，审议通过了CRM业务规则修订，主要变化是加入了CDS（信用违约互换）和CLN（信用联结票据）的业务指引，这两个市场关注已久的新产品距推出渐行渐近。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.3121%，20年3.9216%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的10年和20年期固息债，中标收益率为3.3121%和3.9216%，接近此前市场预测均值3.30%和3.93%；投标倍数分别为3.88倍和4.18倍。

--新债招标：进出口行五年债收益率3.1842%，10年债3.4968%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的一年、五年和10年固息债，中标收益率（利率）分别为2.6076%、3.1842%和3.4968%，对应投标倍数2.26倍、3.95倍和5.40倍。

--《中国债市每日综述》清理险资通道现券反响不大，可关注10年国债动向

在中国保监会清理保险资管通道消息后，银行间债市现券收益率仅小幅上行，延续了此前盘整态势，因消息涉及范围影响有限，利率债买卖盘变化不大。

【外汇】

--路透调查：人民币一年内料跌约2.5%，因美元上涨且中国经济降温

路透调查显示，人民币兑美元未来一年料下跌约2.5%，因美国升息预期提振美元上涨，且中国央行料下调人民币中间价。

--中国汇市：工银亚洲达成人民币购售业务境外参加行进入银行间市场首笔交易

中国外汇交易中心称，工银亚洲昨日达成首笔银行间市场人民币外汇交易，这是人民币购售业务境外参加行进入银行间人民币外汇市场以来的首笔交易，标志着银行间市场对外开放取得实质性进展。

--中国汇市：人民币早盘放量走升，美联储议息前美元流动性偏紧

中国人民币兑美元即期早盘放量走升，中间价则随美指回调而大幅调升。交易员称，中间价的位置符合预期，但与市场价有偏离，开盘15分钟内没有合适的报价成交。尽管购汇激增，但人民币处于短期低点，市场亦涌现大量结汇盘，致早盘成交量破百亿，较上日放大近四成。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升至近一个月新高，增量资金不多观望情绪转浓

中国股市沪综指小幅收升至近一个月新高。分析师指出，在周二因MSCI指数或将纳入A股的消息刺激而拉出一根长阳线后，领涨的非银金融股原地休整，后续增量资金入市迹象不明显，大盘继续小幅盘整，等待进一步指引，成交继续萎缩。

--中国房地产：全球最贵物流地产租金排名香港居首，上海列第六--CBRE

世邦魏理仕（CBRE）最新发布的全球优质物流地产租金报告显示，全球十大优质物流地产租金最高市场排名亚洲占六席，其中香港居全球优质物流地产租金最贵市场榜首，上海排名第六，深圳排名第十。

--香港房地产：5月住宅成交按月升幅放缓至2%，成交金额则增18.6%

香港土地注册处发表数字显示，5月送交注册的住宅楼宇买卖合约按月增加2%，较4月九成的升幅明显收窄，相关成交金额则按月升18.6%，两者均为10个月来新高。

--中国个股：苏宁云商与阿里完成换股，联手推动零售与制造业深度融合

中国电商苏宁云商与阿里巴巴的战略合作进展迅速，双方的换股计划近日完成，并在打通双方的电商平台、物流体系及服务体系后，双方提出将与制造业深度融合，建立C2B（个人TO企业）反向驱动的供应链管理能力。

--中国个股：苏宁云商接近收购国际米兰足球俱乐部的多数股权--消息

两名消息人士表示，中国零售商苏宁云商正接近收购意大利顶级足球俱乐部国际米兰的多数股权，最快将于本周末宣布达成交易。

--香港个股：东亚银行重整证券业务并裁减约180名香港员工，股价曾涨逾2%

香港最大的独立本地银行--东亚银行宣布重整证券业务并裁减约180名本地员工后，股价曾涨逾2%。

--香港个股：恒基地产称经济放缓对业务没大影响，料香港楼价最多再跌一成

香港主要地产商--恒基地产主席李兆基表示，虽然整体经济放缓，但相信对公司业务没有大影响，集团亦不会裁员。

--香港个股：吉利汽车拟斥资逾14亿元人民币向大股东收购两家SUV及电动车厂

中国民营汽车公司--吉利汽车宣布，将斥资逾14.22亿元人民币，向主席兼公司大股东李书福收购两家分别从事制造新型高端轿车及SUV（运动型多用途车）及中高端电动车的公司，料新收购的两家车厂将于今年第三季开展新车型的商业投产。

--中国个股：欣泰电气IPO造假被证监会处罚，或成首只欺诈发行退市股票