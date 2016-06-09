《全球主要央行动态》--6月2日-6月9日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月2日-6月9日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对美国经济前景的评估总体乐观，称将会升息，但对何时行动三缄其口，部分投资者认为后者更有深意。叶伦表示，总体而言，“我认为有充分的理由预计，支持就业增长和通胀攀升的积极因素将会继续超过消极因素。”

叶伦称，尽管上周五出炉的5月就业报告“令人失望”，值得关注，但“只有当我们认定，或形成共识，数据可能导致对经济的中长期预期发生改变时，”决策者才会作出响应。

不过，叶伦口风很紧，未透露丝毫下次升息时机的线索，与5月27日的讲话大相径庭。当日她表示，“未来数月”升息可能适合。

美联储又有两位高层官员表明立场，差不多否定了下周加息的可能，但同时也明确表态，依然相信可能很快升息。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特相信，美联储应该等到7月再考虑是否升息，指因5月就业报告疲弱，且英国将在6月23日公投决定在欧盟去留问题，也是一个干扰因素。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德也表示，黯淡的就业报告降低了本月加息的可能性，他呼吁联储应让主席叶伦在每次会议后的记者会上，使市场更清晰地了解，升息可能到来。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，美国经济从冬季疲弱表现中反弹，令美联储更加接近升息，尽管上月非农就业数据疲弱，或许会令美联储暂时按兵不动。罗森格伦在芬兰发表的上述讲话再一次暗示，美联储仍处在继续收紧政策的轨道上，但可能不会在6月14-15日的会议上升息。

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)重申他认为美联储应该尽快升息，因为美国经济目前“非常接近”充分就业，而且通胀正开始上升。他暗示美联储或许需要推迟升息直到6月会议以后，因为英国将在美联储6月会议的一周后举行退欧公投，有可能导致英镑贬值及其它无法预料的结果。他后来向记者表示，未来需要缓慢、渐进、耐心地升息，因为急促升息可能会令经济重陷衰退。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示认为有合理理由可以支持暂缓升息，直到核心通胀率达到美联储的2%目标。如果美联储当前对通胀率的预估成真，按埃文斯的想法，美国货币政策将会按兵不动直到2018年。埃文斯指出，他并非认同暂缓升息这么久，而且他对于恰当政策的基本看法仍然是在2016年年底前升息两次。

“我认为，升息时机并不是那么重要。如果我们6月行动，是可以的，7月可以，9月也可以，”埃文斯在接受彭博电视采访时表示。“依我看来，2016年升息两次可能是适宜的。”

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，最新的美国就业数据令人失望，但并未令整体经济状况有所改变，逐步升息仍是适切的。“我仍认为，为了达成我们的货币政策目标，逐步上调联邦基金利率是适切的，”梅斯特在斯德哥尔摩对记者表示。她是今年拥有投票权的委员。“真正的升息时间点以及渐近式路径的速度将取决于数据。”

**欧洲**

欧洲央行微幅上调了欧元区今年的经济增长和通胀预估，但维持处于负值区间的主要利率不变，并称将继续推进前所未有的刺激举措的落实。在维也纳召开的理事会会议结束后，欧洲央行总裁德拉吉在记者会上表示，他预计在资产购买计划结束后很长一段时间，利率仍将会处于当前或更低的水平。该计划最晚将于2017年3月结束。

欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛表示，利率在负区域能压到多低，是有限度的，他敦促使用这一手段时要留心。他还表示，所谓的“直升机撒钱”将弊大于利。“我们不需要它，这也不在考虑范围。

媒体援引瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)的谈话报导称，瑞士央行没有设定瑞郎汇价目标，且必要时将干预市场或进一步调降利率来阻升瑞郎。“我们没有新的汇价目标，”祖布鲁克对瑞士报纸Basler Zeitung表示。他被问到央行何以近来没有大举干预汇市。祖布鲁克表示，近来的分析显示瑞郎仍“明显高估”。

**中国**

中国人民银行行长助理殷勇日前在一论坛上表示，相对于世界上主要的经济体而言，中国货币政策的回旋空间还是比较大的；不过稳健性是当前中国央行追求的货币政策目标。中国证券报援引殷勇的话说，中国经济目前还处在一个中高速增长水平，通货膨胀目前还处在平均水平。传统的货币政策工具，包括利率工具、准备金率都有正常调节空间，央行没有进行量化宽松。因此，中国货币政策回旋空间还是比较大的。

**日韩**

日本央行副总裁中曾宏警告有迹象显示全球经济不确定性及民间消费疲弱，并暗示央行准备好必要时将扩大货币政策刺激以达成其通胀目标。他并为央行2月时采取的负利率政策做出辩护，称这将能压低企业借款成本，进而刺激资本支出，弥补金融机构利润受到挤压等影响。

日本央行审议委员佐藤健裕批评央行的负利率政策会适得其反，并敦促日本央行采取一个更适合长期对抗通缩的政策架构。佐藤健裕先前的工作为债券策略师，在拥有九名成员的政策委员会中，他于1月投票反对日本央行在大规模购债之外实施负利率。他表示，对银行超额准备金收费的概念已导致银行类股下滑，并损及家庭信心。

韩国央行降息25个基点至纪录低位1.25%，降息时间早于外界预期，因为通胀未能加速，且出口远未反弹。韩国央行一名媒体官员宣布了货币政策委员会的降息决定，但未作详细说明。央行总裁李柱烈将于0220GMT召开记者会。这是韩国央行自2015年6月以来的首次降息。

**其他央行**

澳洲央行维持政策利率稳定，并未连续降息，且似乎提高了再次降息的门槛。澳洲央行在月度货币政策会议结束后宣布，将隔夜拆款利率维持在1.75%的纪录低点。澳洲央行5月会议记录暗示，该央行曾在该次会议上考虑维持利率不变，因此6月极不可能降息。不过通胀处于历史低位，预示着如果必要的话，澳洲央行仍有降息空间。

新西兰央行维持指标利率不变，保持进一步放宽政策的倾向，并表示对房地产市场过热感到担忧。接受路透访查的23位分析师中，有14位预计此次央行将维持利率在纪录低位2.25%不变，九位预计央行将降息。

巴西连续第七个月维持指标利率不变，抵住衰退带来的降息压力，因通胀率仍然接近两位数。该行货币政策委员会(Copom)全票通过上述决定，维持指标利率Selic在14.25%不变，为近10年最高。央行完全重复上次利率声明，承认在对抗物价飙升上取得一些进展，但不足以促使决策者现在降息。

在这之前，巴西参议院确认由Itau Unibanco银行前首席经济学家戈尔德法因接任央行新总裁，但戈尔德法因并未参与此次政策会议。

印度央行维持附买回利率于五年低位6.50%不变，同时暗示，如果季风季降雨压抑食品价格的上涨压力，则今年稍晚可能再度降息。上周路透访问的44名分析师，除了一名均预期印度央行本周将维持利率不变。

台湾央行将在6月30日召开全体理监事会议。市场人士表示，央行此次召开时间较市场预估晚了一周，应与央行须更多时间观察各经济数据及国际政经情势有关。市场人士指出，央行观察指标，除了物价、出口、外销订单及股市等领先指标外，还包括美联储是否升息，以及6月23日英国脱欧公投结果等。 (完)

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