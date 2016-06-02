台湾汇市：台币兑美元连三日收升，惟内外资同步汇出减弱升值力道

* 美元转弱台币随亚币连三日收升
* 外资续买台股，惟在汇市反转呈净汇出
* 短线观察美国非农就业数，以及外资动向
* 明日台币交易区间暂看32.550-32.650
路透台北6月2日 - 台币兑美元 周四连三日收升。汇银人士指出，在外资反转净汇出，以及大型进口商和寿险业者进场买汇冲击下，台币升值力道有所减弱。
他们表示，日本首相安倍晋三宣布延后调高消费税时实施时间，市场估短期内日本将暂无进一步宽松政策，激励日圆走升；今天韩元和人民币同步转强，但台币受内、外资均汇出影响，收盘仅微升。
〞外资在股市是连续买超，但今天在汇市却是小额净汇出，保险业等内资也有出去，因为在国际上有美国升息题材。〞一资深汇银人士说。
一位大型银行交易员指出，今天午后韩元突然大升，从近日国际美元转弱、日圆和韩元等亚币纷纷走升观察，显示市场气氛有点转向，而转折点即是日本宣布要延后调高消费税，料美元可能会休息一下。
另一大型商银交易员亦称，随美元转弱，韩元等亚币劲升，今天台币一度升破32.600大关，引爆进口商和寿险业者美元买单涌入，〞这两天市场情绪变化很大，短线就看美国非农就业数据及外资动向了。〞
台湾股市周四小幅收跌。分析师表示，短线台股涨多面临获利了结卖压，暂在8,650点附近遭遇阻力，惟目前大盘仍为多头主导，端午节前料指数维持高档震荡整理格局。
台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超40.90亿台币，连续七个交易日 买超共计405.88亿台币。上交易日修正后为买超94.61亿台币。
交易员预估，明日台币区间在32.550-32.650。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点由溢价转为折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.590/32.615，上日收在32.608。
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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
元 亿美元
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台北外汇经纪公 32.612 32.622 32.570-32.621 32.607 6.17 7.54
司
元太外汇经纪公 32.610 32.620 32.582-32.619 32.582 3.02 3.34
司
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DF)
美元/台币一个月期 -0.020/-0.005 0.010/0.030
美元/台币六个月期 -0.020/0.015 0.010/0.050
(完)
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(记者 罗两莎；; 审校 张喜良)