台湾债市：10年券105/4R殖利率微收高，标债前料续处既有低档区间整理

* 105/4R发行前交易殖利率微收高
* 标债前料续处既有低档区间整理
* 明日105/4R区间预估在0.81-0.83%
路透台北6月2日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周四发行前交易殖利率微收高，终止连两日跌势。交易员表示，由于五年新券105/8今日展开发行前交易殖利率开高于预期，带动105/4R殖利率跟进微扬，惟标债变数在即料波动不致太大，仍旧维持低档区间狭幅盘整格局。
他们指出，周六即将标售的105/4R空单量上日来到104.5亿台币，首度突破百亿水准，已接近警戒区，百亿空单势必要竞标回补券源，且央行日前发布金融稳定报告也暗示月底降息机率高，不排除该券标低于0.83%的可能性提高。
〞这个月降息应该是蛮明显的，但最大变数在于央行会不会再降隔拆利率。〞一位大型银行台债交易员说。
另位大型官股银行台债交易主管称，央行此时出具金融稳定报告透露出降息循环尚未结束，带动105/4R殖利率盘整走跌，此前已得标部分现券及首期增额券，若此次得标利率偏低的话，虽会参与标售但并不会积极竞标，目前较为青睐次级市场冷券交易。
10年公债105/4二度增额券将于周六标售，原先市场多数预期105/4R得标利率落在现券标售的0.83%至首度增额券标售的0.852%间。但随着该券发行前交易殖利率走跌，市场预估区间已转趋下移至0.81-0.83%。
台湾股市周四小幅收跌。分析师表示，短线台股涨多面临获利了结卖压，暂在8,650点附近遭遇阻力，惟目前大盘仍为多头主导，端午节前料指数维持高档震荡整理格局。
美国短期公债收益率周三小涨，受助于在美国公布较为强劲的制造业数据后美股反弹，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)褐皮书显示通胀上升及就业市场改善。指标10年期公债 收益率报1.840%，低于周二尾盘的1.849%。
交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.81-0.83%；105/8发行前交易殖利率主要区间则看在0.56-0.58%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年 期别 (基点) (亿台币)
期
10 105/4R +0.17 0.8172% *0.8100-0.8233% 129.5
注：*表示创该券发行前交易期间新低。
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30 105/7 没有成交
20 105/6 没有成交
10 105/4R 0.8172%
5 105/8 0.5700%
3 105/1 没有成交
2 105/3 没有成交
(完)
(记者 詹静宜；; 审校 张喜良)