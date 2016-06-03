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亚洲 | 2016年 6月 3日 星期五 08:28 BJT

台湾货币市场：6月3日及下提存期资金预期变化一览表

路透台北6月3日 - 台湾货币市场周五和下提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期共1,232亿台币。 

    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。 
 ----------------------------------------------------------------------    
    (下提存期) 
     宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)8,149.80亿台币：  
                6/06                 6,703.30亿台币
                6/07                 2,026.00亿台币
                6/08                 4,650.50亿台币
                6/09                 1,582.20亿台币
                6/10                    57.00亿台币
                6/13                 2,759.00亿台币
                6/14                 4,407.50亿台币
                6/15                 1,520.50亿台币
                6/16                 1,887.50亿台币
                6/17                 2,876.00亿台币
                6/20                 2,967.50亿台币
                6/21                 3,657.30亿台币
                6/22                 1,963.00亿台币
                6/23                 2,315.00亿台币
                6/24                 1,554.00亿台币
                6/27                   306.00亿台币
                6/28                   311.00亿台币
                6/29                 3,488.00亿台币
               *6/30                 3,112.50亿台币
                7/01                     6.00亿台币
 
    --国库券到期550亿台币。  
      6/24: 财105-5的91天期国库券到期，金额200亿台币。
      6/28: 财104-8的182天期国库券到期，金额350亿台币。
    
    --公债付息共9.69606375亿台币。
      6/12: 104甲9期1息6亿台币。       
      6/27: 103甲9期2息3.69606375亿台币。
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --6/6：台湾央行发行一年期定存单，金额1,600亿台币，4日标售。
    --6/8：财政部发行105/4期增额公债，金额暂估300亿台币，天期为10年期，4日标售。
    --6/8：第一批信用卡缴税银行税款截缴台银。 
    --6/16: 第二批信用卡缴税银行税款截缴台银。     
    --6/16：台湾央行发行两年期定存单，金额300亿台币，15日标售。      
    --6/24：财政部发行105/8期公债，金额暂估300亿台币，天期为五年期，21日标售。
    --6/24: 第三批信用卡缴税银行税款截缴台银。 
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)   

 (记者 董永年; 审校 詹静宜)

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