台湾货币市场：6月3日及下提存期资金预期变化一览表

路透台北6月3日 - 台湾货币市场周五和下提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行定存单到期共1,232亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(下提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 4兆(万亿)8,149.80亿台币：
6/06 6,703.30亿台币
6/07 2,026.00亿台币
6/08 4,650.50亿台币
6/09 1,582.20亿台币
6/10 57.00亿台币
6/13 2,759.00亿台币
6/14 4,407.50亿台币
6/15 1,520.50亿台币
6/16 1,887.50亿台币
6/17 2,876.00亿台币
6/20 2,967.50亿台币
6/21 3,657.30亿台币
6/22 1,963.00亿台币
6/23 2,315.00亿台币
6/24 1,554.00亿台币
6/27 306.00亿台币
6/28 311.00亿台币
6/29 3,488.00亿台币
*6/30 3,112.50亿台币
7/01 6.00亿台币
--国库券到期550亿台币。
6/24: 财105-5的91天期国库券到期，金额200亿台币。
6/28: 财104-8的182天期国库券到期，金额350亿台币。
--公债付息共9.69606375亿台币。
6/12: 104甲9期1息6亿台币。
6/27: 103甲9期2息3.69606375亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--6/6：台湾央行发行一年期定存单，金额1,600亿台币，4日标售。
--6/8：财政部发行105/4期增额公债，金额暂估300亿台币，天期为10年期，4日标售。
--6/8：第一批信用卡缴税银行税款截缴台银。
--6/16: 第二批信用卡缴税银行税款截缴台银。
--6/16：台湾央行发行两年期定存单，金额300亿台币，15日标售。
--6/24：财政部发行105/8期公债，金额暂估300亿台币，天期为五年期，21日标售。
--6/24: 第三批信用卡缴税银行税款截缴台银。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
(记者 董永年; 审校 詹静宜)