中国汇市：人民币收盘放量小升短期料仍承压，美议息前美元流动性偏紧

* 人民币收盘放量小升，中间价大幅反弹

* 开盘15分钟内没有成交

* 美联储议息会议前美元偏紧

* 6.58元附近多空分歧明显，成交放量

* 短期人民币料仍承压

路透北京6月2日 - 中国人民币兑美元即期 周四收盘放量小升，中间价则大幅反弹。交易员称，6.58元附近多空分歧明显，盘中可见购汇激增，但结汇盘亦不少，市场成交明显放大；美元指数回调给人民币多头喘息机会，但周五美国将公布非农就业数据，人民币料仍承压。

他们并指出，距离美联储议息会议只剩不足两周，美元流动性依旧紧张。尽管有大行持续提供美元流动性，但许多机构在拆借和掉期市场大量拆入美元且只进不出，导致美元/人民币掉期曲线长短端均下行。

“马上到议息会议了，大家开始囤美元了。”一股份行交易员指出。

另有股份行交易员表示，近期人民币走势还是根据美指变动，不过大家预期是稳定中小贬，短期贬至6.6的概率不大。

另外，人民币兑美元即期今日在北京时间9:45左右才出现首笔成交，成交价格在6.58左右，接近昨日收盘价而距离中间价较远。有交易员指出，根据定价机制，人民币早盘开盘前15分钟的成交应落在做市商报价和中间价之间，导致今日开盘前15分钟没有合适的报价成交。

北京时间16:40，境内美元/人民币一周期掉期 报8点，一个月期 报38点，一年期 报635点，较上日分别下跌54.29%、27.78%、8.24%。

也有外资行交易员指出，由于美国非农数据公布临近，且今晚还有欧洲央行议息会议，下周初有中美战略与经济对话等一系列重磅事件，“这个位置可上可下，现在猜方向，早了点。”

路透根据中国外汇交易中心公布的中间价测算的今日CFETS人民币汇率指数 为97.11，较上日微升0.03%；SDR篮子指数为96.23，BIS篮子指数为98.37。

全球汇市方面，美元兑日圆周四触及两周低位，有关美联储是否将很快升息的不确定性打压美元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5792 6.5821 0.04%

中间价 6.5688 6.5889 0.31%

成交额 242.04亿美 219.31亿美元

元

日内波动幅度(pips) 61 日低6.582 日高6.5759

今年以来升贬幅度 -1.30%

2005年汇改以来升贬幅度 25.80%

一年期美元/人民币掉期 635

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5856 6.587

一年期NDF 6.7475 6.7545

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.5779；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。