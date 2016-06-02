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货币新闻 | 2016年 6月 2日 星期四 17:00 BJT

标题新闻：德国5月汽车销售飙升约10%创年内第二大月增幅，因销售日增加和需求增长--业内消息人士

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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