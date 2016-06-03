重温稿-台湾货币市场：资金充裕短率平稳，临近提存期底银行准备数字破兆

* 短率平稳 * 银行准备数字破兆(万亿)台币，资金充裕 * 短票与债券RP市场资金平稳充裕 记者 高洁如 路透台北6月2日 - 台湾银行间短率周四大致平稳，资调人士表示，月初市场资金相当 充裕，银行需求不强，票券商则多以二周内的拆款来融资调度，资金供需大致平稳。 资调人士说，银行普遍多钱，需求不强，票券商则是大多以拆款支应缺口，且市场上的 短票量也不算多。目前银行大多有余钱，5月提存期应可平稳度过。 〞今天都是续做(拆出)而已，银行没有人来借钱，〞一位大型银行交易员说。 另一位大型商银人士表示，税款的紧缩因素虽不明显，但是因为资金水位的变化仍相当 剧烈，资金仍需调度操作。 本地时间17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.612 32.622 台湾加权股价指数<.TWII 8,556.02 8,597.16 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.230% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.300% 0.200-0.320% --两周拆款利率区间 0.250-0.320% 0.210-0.325% **银行在提存期底积极消化资金** 短票方面，大型票券商指出，明天是本提存期最后一天，目前全体银行的积数已达到1 兆(万亿)以上，显示银行资金相当充裕。 〞等于只剩今天和明天可以消积数而已，买票意愿有高一点，〞一位大型票券商交易员 说。 他们也表示，由于先前央行少收定存单使得银行得以宽裕度过月底，而回到月初央行也 顺应市场资金充裕的形势，多发行一些定存单，各方皆大欢喜。 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交0.30-0.31%，跨月落点的 短票利率在0.31-0.32%，上日在0.31-0.33%。跨月的短票有限，落点已跨过6月底的半年报 截止日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.306%，区间在0.30-0.38% ，金额是17.75亿台币；前日的加权平均利率则在0.321%，区间0.31-0.38%，金额84.15亿台 币。 台湾央行周四发行3,138.5亿台币定存单，与存单到期金额2,850.5亿相较，定存单发行 余额增288亿台币。周五定存单的到期金额为1,232亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为245亿台币，累计超额准备1兆712亿台币、 加计前期1%的超额准备为1兆1,885亿台币。 **债券附买回市场也宽裕** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，投信和银行资金目前相当充足，公债/公司 债的数额尚无法满足需求。因此利率方面已较上月底稍有走跌，今日大致能够持稳低位。 〞月初了，资金松了，银行准备破兆，他们钱是很多的，〞一位大型证券商交易员表示 。 他们也说，目前看来税款缴库这个紧缩因素对银行影响不大，要到中下旬之后有较大笔 的税款要入库才会有明显的影响，之前应可以维持宽松。但临近6月底，估计半年报的效应 还是会有，银行的操作会陷入保守。 本周债券交割有：周四德意志银行新加坡分行1.8亿美元债、周五第一海湾银行5.16亿 元人民币宝岛债。 欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，同上日。与银行承作的 公债RP成交在0.31-0.32%，亦同上日。短天期及一个月天期公司债附买回利率在0.38-0.39% ，与上日也相似。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附 买回利率主要成交0.23-0.28%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0 .30%，上日0.28-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)