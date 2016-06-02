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货币新闻 | 2016年 6月 2日 星期四 18:57 BJT

投行观点：Williams-Sonoma Inc目标价定为45美元，给予卖出的初始评级--BTIG

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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