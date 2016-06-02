金砖国家：6月2日股汇市收盘纵览

路透6月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月2日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.26%，报809.34点。
中国股市：沪综指小幅收升至近一个月新高，增量资金不多观望情绪转浓
中国汇市：人民币收盘放量小升短期料仍承压，美议息前美元流动性偏紧
香港股市：小幅收高，投资者仍抱持谨慎态度
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巴西股市：收盘大涨，因全球最大民营教育公司Kroton Educacional SA称考虑收购竞争对手Estácio Participações SA，两家公司分别飙涨近14%及逾20%，带动大盘走高。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.78%，报49,887.243点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.5860/75，上日收报3.5867/79。
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南非股市：在连跌两天之后回升，指标Top-40指数 收盘上涨0.35%，报47,677.99点；大盘综合指数 收盘上涨0.37%，报53,716.91点。
南非汇市：兰特持坚，因全球风险厌恶情绪减弱
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印度股市：扳回稍早跌幅刷新七个月高点，大宗商品价格走高提振Coal India Ltd等个股，另外对经济怀抱希望也令人气获得支撑。BSE指数 收盘上涨0.48%，报26,843.14点；NSE指数 收盘上涨0.48%，报8,218.95点。两大指数均触及去年10月底以来新高。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.29/67.3，上日收报67.445/67.455。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.52%，报885.93点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.77%，报463.16点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.27%，报66.96；卢布兑欧元 升值0.53%，报74.68。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)