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货币新闻 | 2016年 6月 3日 星期五 07:30 BJT

美国个股：花旗集团CEO预计第二季净利较上年同期约下降25%

路透纽约6月2日 - 花旗集团 首席执行官高沛德(Michael Corbat)周四暗示，该行第二季净利将较上年同期下降25%左右。

高沛德在纽约举行的投资者会议上称，他预计第二季净利与今年第一季大致持平。花旗公布的第一季净利为35亿美元，较2015年第二季经调整后的净利46.5亿美元减少约25%。

花旗将于7月15日公布第二季业绩。

一直以来，花旗都在忙于应付资本市场营收的长期下降、成本不断上升，以及监管方面要求。该行不断裁员并缩小办公空间，同时亦着力加强信用卡业务。(完)

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