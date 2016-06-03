基金产业：6月1日止当周共同基金和ETF投资者向市场发出相反信号--理柏

全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock) 调降对发达市场股票的展望，即便其表示股票的表现可能将好于债券。

“基本面情况非常糟糕，”Sage Advisory总裁Bob Smith说。“我为什么要现在放弃防御立场呢？”

理柏数据显示，总体而言，6月1日止当周投资者从美国股票基金中撤出7.76亿美元。

同期应税债券基金遭遇4.97亿美元资金外流，终止此前两周的流入趋势。风险相对较低的货币市场基金吸引到77亿美元，为连续第六周资金净流入。

不过理柏数据显示，投资级债券基金吸引到2.87亿美元，为连续第13周流入。新兴市场股票基金流入1.25亿美元，扭转此前三周的流出态势。

Lipper称，欧洲股票基金收获5,200万美元，为1月底以来首次资金流入，尽管6月23日英国脱欧公投前市场紧张不安。(完)