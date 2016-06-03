《台湾重要政经日程》--6月3日-10月10日

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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=====================今日重要政经消息==============================
6/3(五)
--14:30 证交所举行农业生技产业座谈会。
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6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
*--12:30 台湾央行标售一年期NCD，金额1,600亿。
6/6(一)
--16:20 央行公布5月底外汇存底，上月底为4,331.84亿美元。
6/7(二)
--08:30 主计总处公布5月底消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.88%。
--14:00 复华投信举行记者会。
--16:00 财政部公布5月出口/进口数据，上月出口金额年跌6.5%。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 央行标售五年105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
6/22(三)
--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为3.97%。
6/23(四)
--16:00 经济部公布5月工业生产指数，上月为年减4.06%。
6/24(五)
--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增4.65%。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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