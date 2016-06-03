台湾汇市：台币早盘在平盘附近波动，市场静待美非农数据外资观望

路透台北6月3日 - 台币兑美元 周五早盘在平盘附近狭幅波动。汇银人士表示，受外资转趋观望惟大型进口商进场买汇影向，早盘台币无明确方向，随零星美元买卖盘在平盘附近载浮载沉；短线观察重点在今晚将公布的美国就业数据。
他们指出，台股早盘虽走涨，惟因美国将公布FED升息与否的重要数据--非农业就业报告，市场观望气氛浓厚，外资动向不明，台币顿失指引，没有明确方向。
〞大家都在等待今晚的非农，外资没有明确方向，早上只看到比较大笔是油款(买美元)。〞一位大型银行交易员说。
另一大型银行交易员说，早盘外资转趋观望，早盘除有较大款的油款外，进口商及寿险业者均呈观望，大家都不急着买美元，亦使台币陷入极狭幅的整理格局；〞台币就不会动啊，看看今晚的非农吧。〞
早盘台币在32.600-32.617间波动，上日区间则在32.570-32.621。
本地时间10:32，韩元兑美元 报1,186.2，上日收在1,186.6；台股加权指数 则涨0.20%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由溢价转折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.583/32.613，上日收在32.600。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.580-32.630。
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(记者 罗两莎；; 审校 林高丽)