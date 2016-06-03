港报社评：港银行业受考验，节流更须开源--经济日报6月3日

东亚银行昨宣布裁员180人，在人民币、证券业务收缩，更要面对资讯科技转型阵痛下，本港银行业挑战日增。业界除要检讨工作流程与成本，更须发掘业务新亮点，以抗逆风。

东亚银行裁员消息震撼市场，外界关注会否掀裁员潮。自金融海啸后，环球银行业调整没完没了，香港自难独善其身，惟本港银行业更面临两大独特的业务挑战。

其一，本港银行业过去几年的主要引擎，是来自离岸人民币业务。惟去年8月11日中央突将人币贬值，触发滙市剧震，挫损国际市场对持有、使用人币的信心。本港今年首季人币贸易结算额按年大跌3成，人币资金池亦由高峰期逾万亿人币，缩至今年4月的7,230亿，加上人币债券、人币贷款市场亦趋收缩，令本港银行业顿失动能。

其二，东亚裁员重灾区是证券业务，此应因近年本港资本市场的发展，主要受惠于内地金融业对外开放，资金流动日增，业界更憧憬透过中港股市互联互通，带来滚滚北水。但随着内地经济放缓、金融隐患日益凸显，中央的金融开放步伐亦不得不按情势放慢，港股欠＂北水＂滋润，证券业务自更冷清。

除上述两项挑战外，东亚裁员亦反映，传统银行服务正面对向资讯科技转型的阵痛。近年不少银行客户已转用电脑，以至智能手机使用银行服务，新科技开始取代股票经纪、银行后勤人员等人手。随着流动互联网、人工智能等新科技应用更趋普及，未来或有更多银行业，以至其他金融业环节，甚至如法律等高端专业服务，面对科技取代人手的考验。

业务与科技两面受压，令本港银行业生意愈来愈难做。更何况东亚正受基金股东催迫，设法提升营运效益、挤出更多利润，此或可解释东亚在金融海啸时盈利大跌99%，仍未裁员，去年盈利仅跌一成七，便要请逾百员工＂吃无情鸡＂。

内地经济在未来几年恐续呈＂L形＂走势，或预示本港人币业务以至港股，难有明显起色，本港银行业要抗逆风，很可能要续检视业务流程、加力控制成本，以科技取代人手的节流趋势料将持续，相关从业员应要有心理准备，增值保饭碗。惟更关键是，本港银行要发掘业务新亮点以开源，更主动地开拓新生意机会，如一带一路国家等，莫抱守株待兔心态，坐等内地机遇如过去几年般＂自动送上门＂。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘