港报社评：警方抄牌作用有限，改善交通还靠规划--信报6月3日

警方从前天开始高调展开全港抄牌行动，企图改善违例泊车等等交通问题，事先张扬不会警告，一见司机违例即奉上＂牛肉乾＂，有些倒楣人士一日之内接了不止一张告票，破财者不计其数。

抄牌行动的重点区域是中环，这个金融心脏地带的街头巷尾皆见警方屯驻重兵执法，违例泊车固然难逃法网，无论是禁区上落货，抑或是双黄线上落客，警方皆倾尽全力＂赶尽杀绝＂。尽管抄牌期间遇到零星冲突个案，有火爆司机甚至因而袭警被捕，但总的来说是效果良好，中环出现罕见的交通畅顺。治乱世，用重典，似乎再一次高奏凯歌。

没错，警方屯驻重兵执法，必定能够带来交通畅顺，让中环之类的塞车黑点得到松一口气的感觉，问题只在于，执法者可以坚持下去吗？炒牌绝不手软的治乱重典可以无休止进行吗？相信很多人一定会质疑，单是抄牌根本解决不了塞车问题，如果泊车位和停车位不足的话，这边取缔了一个，那边又有人违例。就以中环来说，交通挤塞的元凶其实是规划严重不到位，缺少合法的地方上落货和上落客，司机在没有太多选择的情况之下，只好明知违例亦要心存侥幸博一博。尤有甚者，中环多的是＂老板车＂，金融才俊富商巨贾分分秒秒亿亿万万元上落，才不管是否因为上落客问题而被罚区区款项。

警方数字显示，去年全年中环警区发出的违例泊车定额罚款通知书是五万八千一百三十五宗，平均每日抄牌近一百六十宗；今年一至四月已经有二万零四十八宗，平均每日一百六十五宗，反映中环违泊情况严重。说到底，若然车位继续远远供不应求，抄牌行动极其量是治标，根本无法治本。

不久前，有退休公务员为了改善中环交通而提出一个非常破格的建议，取消中环至金钟段的电车，最终目标是把在港岛营运百年的电车全面淘汰，理由是这种古老交通工具太慢了，徒步而行也可能快一点。这样的建议明显是本末倒置，须知道，造成中环交通挤塞的罪魁祸首肯定不是老而弥坚的电车，而是整体规划无法与时俱进。电车暂时幸免于难，不受欢迎的淘汰建议未获接纳，另一个改善交通的建议则是特区政府旧事重提，引入电子道路收费计划。这个没有太多新意的计划打从八十年代开始，一次又一次提出来，然而接二连三胎死腹中。中西区区议会曾经就此卷土重来的建议进行讨论，会上以大比数通过，反对在中环贸贸然实施电子道路收费计划，原因是此举无助解决塞车问题，同时对区内居民不公平。既然塞车问题源于泊车位和停车位不足，导致太多人违例泊车和非法上落，那么引入电子道路收费计划，除了能为库房增加额外收入之外，有什么用处呢？所以中西区区议会认为，可行之法是增加停车场。

交通挤塞问题，当然不是中环的独家现象，全港各区类似苦况颇为普遍，特别是职业司机有必要上货落货的区域，只要一辆大货车霸占了一条行车线，后面的车龙无不怨声载道。警方严厉执法肯定可以改善问题，然而归根究柢，政府必须设立适当的停车位作为卸货区，否则无法收长治久安之效。

香港之所以有那么多禁区和双黄线，目的不外乎防止车辆随便停靠阻塞交通，可是仍然有那么多人甘冒罚款的风险而违例，当中所反映的正是没有足够的配套措施。警方抄牌作用有限，合理的城市规划，以及加速改进旧区的交通配置，才是解决问题之道。（完）

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