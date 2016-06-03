美国个股：美国银行执行长称，交易业务营收步上成长轨道

路透6月2日 - 美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)表示，第二季交易业务较上年同期的增幅料位于个位数中段。

莫尼汉周四在一场行业会议上表示，固定收益业务营收增加，在此同时股票交易业务本季呈现下滑；固定收益业务占交易事业比重约三分之二，股票交易业务的比重则相对较小。

美国银行2015年第二季来自固定收益、外汇及大宗商品交易业务的营收约21.5亿美元，股票交易业务的营收为约11.8亿。

莫尼汉指出，尽管交易业务回升，投行活动仍旧平淡。

他称，“投行业务复苏得等上更长一段时间。”

在论及美国银行其他业务时，莫尼汉称消费者及企业贷款均表现良好，但油气产业除外。