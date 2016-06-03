港报社评：公帑维修缺乏监管，政府变相鼓励围标--明报6月3日

楼宇维修出现的＂围标＂，长期以来困扰许多小业主；＂围标＂集团有组织运作，小业主自保乏力而备受盘剥。政府历来并无提出有效措施对付＂围标＂的情况，当然不能理解为纵容不当和不法行为。不过，政府斥资35亿元推行的＂楼宇更新大行动＂，从近期竞争事务委员会发表的研究报告看来，有理由相信这项＂德政＂极可能沦为＂围标＂的温牀。既然涉及公权力的维修＂容忍＂不当甚至不法行径，则其他楼宇维修出现的乱象和小业主被坑害，更是不难理解了。公权力未能带动严格依法办事，保障市民利益，这是典型事例。

竞委会研究＂楼宇更新大行动＂计划下的部分工程项目，分析了其中约200个聘请顾问策划及监督翻新工程的招标纪录，亦分析了约500个聘请承建商进行翻新工程的招标纪录。研究有两项发现，一是关于投标和中标的关系，显示若顾问与承建商之间有关联，中标机会较大，一般高出大约三成；二是投标者出价是否确切反映成本，以工程顾问合约为例，报告指出有逾65%顾问投标合约远低于最低成本，即是投标价与成本不成正比，竞委会认为其中一个解释是顾问以超低价入标，当投得标书后再物色有关联的承建商参与工程，从中获利。

政府于2009年推行＂楼宇更新大行动＂，斥资35亿元津贴3000幢旧楼维修，涉及约15万户旧楼业主。据发展局的资料，截至今年3月31日，参与计划的楼宇约有2700幢大致完成维修和保养工程，已经发放津贴款额约28.5亿元。这项计划惠及大批旧楼业主，应属德政，可是计划推行以来，经常有小业主反映或投诉维修费用高昂。除了政府的津贴，他们须负责的份额仍然是沉重负担，不少业主怀疑此乃＂围标＂集团一条龙操作的结果。过去几年，顾问公司在＂围标＂的角色，业内与市民之间几乎是衆所周知；有些顾问公司甚至以连最低工资也不够的成本，夺得顾问招标合约，然后出现业主法团、管理公司、顾问公司、承建商等串通牟取不当利益，这在竞委会的研究大致上已经认定。

＂楼宇更新大行动＂涉及公权力和公帑，理应有严格监管，为什么逾65%顾问公司投标合约远低于最低成本、顾问公司与承建商有关联中标机会高出约三成、维修标价超高等3种情况，却仍然经常出现，市建局和房协则置诸不理？当局回覆《明报》记者的查询揭示出答案就是：相关机构对于申请津贴个案，只做文书工作，不会参与核数及监工等工作，只有在工程完成后，相关机构（即是市建局和房协）才会与独立专业顾问到楼宇视察，确保维修符合审批及相关法例要求，才发放津贴。

从已知情况看来，当局在＂楼宇更新大行动＂角色之抽离，主要基于对顾问公司的信任，认为它们会善尽把关职责。但是，公衆知道和竞委会研究证实的＂围标＂一条龙，顾问公司担当重要角色，若有＂围标＂情事，顾问公司根本就是始作俑者，当局对它却信任有加。因此，怀疑＂围标＂坑害业主的不当不法情事，其实是在公权力眼皮底下发生，而政府还要给它们支付大笔公帑。

另外，竞委会指出的涉及公帑的楼宇维修情况，所释出信息，对于＂围标＂集团无疑是一种＂鼓舞＂。如果连政府也＂认可＂它们的做法，对于存心牟取暴利的＂围标＂集团，就更加肆无忌惮。近年楼宇维修争议、投诉愈来愈多，相信与政府处理＂楼宇更新大行动＂的取态有一定关系。

去年11月，政务司长林郑月娥在一次公开活动之后，主动回答记者对发展局长的提问；她说亲自问过廉政专员白韫六，＂他给我的答覆就是在『楼宇更新大行动』里面的旧楼维修，是没有出现围标的情况＂。现在林郑月娥读过竞委会的研究报告后，不知道会否改变对＂楼宇更新大行动＂的围标了解和认知？事实上，她迄今对竞委会的报告，未见有公开评论。

无论如何，本港需要维修的楼宇逐年增加，这是每年涉及以数十亿元计的大生意。监于＂围标＂集团的一条龙操作已经事实确凿，政府再无理由推搪打击＂围标＂，而是应该多管齐下，包括堵塞法律漏洞，加强公衆教育和执法，并向小业主提供专业支援，成立＂楼宇更新监察局＂等。从体制上把楼宇维修纳入规管，以保障小业主权益，使他们免于任人宰割，就不会再闻维修而色变。（完）

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