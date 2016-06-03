港报社评：网银逼转型，打银行工要增值--星岛日报6月3日

东亚银行宣布裁员180人，反映金融业的长期转型，多于短期的业务起落。一些可以由电脑处理的工序，早晚会导致银行裁减这方面的人手，而一些高增值或新增业务范畴，则仍然求才若渴。 失业率回升，陆续有不同行业的机构宣布减薪裁员，今次东亚银行裁员3.8%，几乎每25个员工就有一个要离开，难免令早前全民就业的乐观气氛，进一步蒙上阴影。 今次裁员的重灾区，是集团的证券部门。东亚证券全部22家本港门市都会关闭，原因是目前超过九成证券交易，都是通过电子及电话渠道进行。 银行服务电子化趋势已经发展多年，不止证券业务，其他金融产品，以及基本的提存款项，不少市民都透过互联网、电话及自动柜员机，进行＂自助式＂理财。市民这二十多年见证了银行急剧转型，为节省铺租和人手缩减分行数目和面积，增设自动柜员机，并加强电子银行服务，而分行职员在传统存贷服务外，还促销各式各样理财产品。

在金融海啸暴露了业界各式各样问题后，银行要花大量成本来确保业务符合海内外的监管规定。而电脑金融科技的发达，银行迎接个中商机的同时，要作出更周密的风险和资讯科技管理。银行业需要的人才技能，不断随着时代需求而转变。 在这个转型过程中，当银行需要瘦身，一些可以由机器取代的人手自然首当其冲。不但银行，证券行都面对网上股票买卖风行的挑战，证券经纪要能够向客户提供贴身增值的服务，才能够站稳脚跟。 今次东亚裁员，即有证券行表示有兴趣吸纳部分员工，看中的不是其操作股票买卖的技术，而是其对业务的熟悉程度和管理能力。

无论甚么行业，转型会淘汰部分工种，但是也会催生新的工种，从而产生新的人才需求，通常这些新工种涉及较高的增值能力，所要求的人才亦要具备较高的生产力。 就算是传统的银行柜位员，在银行业务日益多元化的工作环境下，对业务知识的要求也愈来愈高。 金融生态的转变，国家政策例如一带一路带来的融资机遇，令本港金融业在激烈的竞争环境下，仍然不断有新的商机，需要大量配合这些商机的人才。 金融机构除了在市场公开竞逐这些人才，亦可以透过内部培训，尤其是向一些＂夕阳工种＂可能出现的冗员，提供在职培训，去适应和肩负新的工种，这样可以减轻裁员压力，维持公司上下士气。 至于员工本身，亦宜把握机会为自己增值，务求就算经济和就业市场放缓，仍然在逆境中保持为企业和为自己创富的能力。（完）

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