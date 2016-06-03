港报社评：金融证券业应对新变化须有预见性--文汇报6月3日

东亚银行昨宣布，将关闭旗下东亚证券在本港的全部22个零售网点，并裁减约180人，占该行香港员工总数3.8%。东亚裁员虽然是单一事件，但已反映出本港金融证券业面对来自多方面的新挑战，业态和经营模式正出现一些新的变化，业界须要因应最新科技和新业务形态的发展，有预见性地调整业务发展策略，并在此基础上提前做好员工未来路向的安排和辅导。广大从业员更应预见到业界的新变化，强化自身的业务技能，通过不断自我增值迎接挑战，以便在职场上立于不败之地。

近年来，世界经济增长乏力，全球银行业也出现了衰退的迹象。去年全球13家最知名的银行，包括汇丰、瑞信、瑞银、摩根史丹利、花旗、美林、法国巴黎银行等，业务收入和盈利都出现了下滑。欧洲最大的德意志银行，更出现了68亿欧元的亏损。随着大环境的变化，香港部分银行在经营方面也出现了一些问题。例如，东亚银行去年全年纯利就减少17.1%，期内净利息收入同比下跌5.8%，最近更是展开较大规模的业务重整和裁员，将关闭旗下的东亚证券全部零售网点。

事实上，整体香港证券业也面临着网上交易盛行的新挑战，许多客户从传统的柜枱交易转为网上交易。业态转变下，能够适应并作出转型安排的专业证券公司，就能够保持甚至提升盈利，保持甚至扩大市场份额；如果未能够适应业态变化，即使是有更强资本支撑的银行旗下的证券公司，也不得不进行业务调整，甚至关闭。这是金融证券市场上不可逆转的趋势。兼营证券业务的东亚银行，面对不利处境，结束旗下业务不理想的的证券零售网点，是正常的商业决定。当然，任何肩负着社会责任的企业，在作出业务调整时，不到万不得已，最好不要采取裁员的方式，毕竟员工始终是企业最重要的资产之一，珍惜员工，才能为企业的永续发展，积聚源源不绝的动力；而最好的方式，是企业有预见性地作出业务部署，并在此基础上，提前对员工的未来路向作出相应的安排和辅导，令企业转变对他们的影响降至最低。

金融证券业是香港的传统支柱行业之一，对香港经济发展具有举足轻重的作用。香港政府相关部门和金融监管当局，应对行业动向具有洞察力和预见性。一方面，当局应该为金融证券业的发展排忧解难，创造良好的环境。例如，针对股票市场缺乏新资金注入的问题，应积极抓住＂一带一路＂战略为金融证券业带来的商机，与内地有关方面积极努力，加强两地的金融合作，尽快开通＂深港通＂等平台，为香港股市等投资市场引入更多资金；另方面，监管部门也要跟上时代的潮流，适度放宽金融科技的认证以及网上交易的限制，减低金融机构的运作成本。作为业界，面对复杂多变的市场环境，需要未雨绸缪，及时运用最新科技成果，适应新的交易模式的变化。从业者更要不断加强学习和进修，掌握更多样化的技能，以适应市场和行业的新变化和新趋势，这样才能在复杂多变的环境下，＂任凭风浪起，稳坐钓鱼船＂。（完）

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