《路透晚报》--6月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《中国数据观测》5月物价料平稳运行，经济扩张势头有所放缓

路透综合逾40家机构预测中值结果显示，中国经济5月料延续平稳增长，但增长动能较前月有所削弱，工业增速略放缓，投资和消费基本持稳，通胀亦持平于上月水准。

--《中国数据观测》5月新增贷款料升至7,500亿元，M2同比增速略降

路透调查的36家机构预测中值显示，中国5月新增人民币贷款预计为7,500亿元，较上月增逾三成，但低于去年同期9,000亿元的水平。市场机构认为，地方债置换扰动减弱将促使当月信贷环比回升。

--《中国数据观测》5月出口料维持跌势进口降幅收窄，贸易顺差环比扩大

路透综合41家机构预测中值结果显示，中国5月出口同比增速将延续负增长，且降幅有所扩大。因当月主要贸易国PMI均有所下滑，外需依旧疲弱。

--中国数据：财新5月服务业及综合PMI均续回落，经济增长动力稍减弱

财新5月中国服务业PMI继续回落，包括新业务在内的多项指数均下行，而综合PMI指数创下三个月低点，反映中国经济增长动能略微减弱，需进一步释放服务业发展潜力。

--中国房地产：热点城市高价地块频出，应关注土地市场泡沫风险--新华

近期，上海、北京、合肥等一二线城市土地市场火爆，高总价、高单价（楼面价）、高溢价“三高”地块频出，新华社报导称，非理性的土拍市场已令不少业内人士开始担忧，地方政府应高度关注高地价推动高房价带来的高杠杆和泡沫风险。

--香港数据：5月PMI回升至47.2，为10个月来高位--日经

5月日经香港PMI为47.2，较4月的45.3为高；虽然该数值已连续15个月低于50.0的持平值，但为去年7月以来最高。

--路透调查：台湾5月出口料连续第16个月同比下降，通胀料温和

据路透对13位分析师进行的一项调查中值，台湾5月出口或连续第16个月同比下滑，且下滑幅度可能会加大。

【金融】

--中国基金：2015年全国社保基金投资收益率15.19%，投资收益2,294.61亿元

中国全国社会保障基金理事会披露2015年年度报告显示，去年该基金投资收益率为15.19%，权益投资收益额2,294.61亿元人民币；自成立以来，基金权益年均投资收益率8.82%。

--中国人事：陈华平出任郑商所理事长，曾任证监会机构部副主任

郑州商品交易所公告，经中国证监会党委决定，陈华平任郑州商品交易所党 委书记，提名为郑州商品交易所理事会理事长人选。

--香港金融：财资中心利得税率减半新规正式生效，有助发展区域枢纽

香港政府称，财资中心利得税减半新规今天正式生效，将有助香港发展成为区域企业财资中心的枢纽。

【固定收益】

--《分析》中国央行收放有度维稳流动性，季末存忧但全面放水难期

中国央行公开市场本周连三周净投放，月末资金面亦在央行及时加码逆回购呵护下平稳度过。分析人士称，央行收放自如维稳资金面意图明显，进入6月初银行间宽松格局重现，逆回购顺势减量；短期流动性虽暂无忧，但本月还将面临内外多重因素挑战，谨慎心态难消。

--新债招标：中国三个月贴现国债中标收益率2.1886%--业内人士

业内人士透露，财政部稍早招标发行的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.1886%，边际中标收益率为2.2345%，投标倍数2.40倍。

--《中国债市每日综述》缺乏方向现券续窄幅整理，关注准备金调整传言影响

中国银行间债市现券维持窄幅波动，因方向不明多空动力均不强。尾盘时段关于存款准备金考核方法调整的传言，交易员认为，若消息为真，对CNH市场影响应更为直接，对境内流动性的影响还需要再观察。

--中国票据市场：转贴利率本周低位震荡，成交不温不火走势陷入胶着

中国票据市场本周转贴利率低位震荡。交易人士表示，资金面整体维持宽松格局，但是资金利率下行有限致利差收窄，一定程度限制交投热情；同时虽然场内不乏收票机构，但票源稀少，市场走势陷入胶着。

--中国新债：中芯国际下周一起发行至多15亿元熊猫债，期限三年

境外非金融企业熊猫债再添一例。中国最大芯片代工企业--中芯国际集成电路制造有限公司公告，将于下周一至周二(6月6日、7日)在银行间债市簿记建档发行至多15亿元人民币的中期票据，期限三年。

【外汇】

--中国汇市：人民币缩量收创四个半月新低，观望美非农数据和中美对话

中国人民币兑美元即期缩量收创四个半月新低，中间价则大幅下调。交易员称，正如昨天的情形，因为中间价机制问题，开盘后10分钟内没有合适的报价成交；随后人民币在6.5850附近窄幅波动，成交较昨日下滑近四成。

--《焦点》投资人取巧押注人民币走贬，恐引发新一轮震荡

投资人用各种取巧方式来扩大对人民币下跌的押注，以期从中获利，这提高了人民币遭遇新一轮震荡的风险。就在几个月前，人民币震荡走势吹皱全球市场一池春水。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至近一个月新高，白酒、中药股板块领涨大盘

中国股市沪综指收升至近一个月新高。分析师指出，今日大盘窄幅震荡，午后向上冲破60日均线后，有小部分资金跟进入场，白酒、中药股板块领涨大盘。近期股市消息面偏正面，致政策预期转暖，但成交量未能明显放大，估计后市维持小幅盘升势态。

--《技术分析》中国股市沪综指上档压力仍大

中国股市沪综指本周在国家队强力护盘主导下出现较大幅度回抽上涨。技术面显示，短线均线系统有所修复但人为痕迹明显，且上涨仍缺乏成交量配合，短线2,950点上方压力仍大，后市反复震荡冲高后有回调要求；中线看，上档压力重重，尤以3,000-3,050点区间为重大压力区，而5月线2,890点附近一旦再度失守，大盘将仍恢复中期下跌。

--中国能源：国家电网优化国际化布局，其子公司入股比利时最大能源配网公司

中国国家电网官网刊登消息称，其全资子公司国家电网国际发展有限公司成为认购比利时伊安蒂斯公司增发14%股权的优选中标方，后者是比利时最大的能源配网公司，这是公司全面推进国际化战略又一新的重大突破。

--企业并购：大新金融出售寿险业务予福建泰禾投资，交易涉资106亿港元

香港老牌金融机构--大新金融通过竞拍出售的人寿保险业务，由泰禾集团大股东福建泰禾投资有限公司，以约80亿港元的出价投得。

--中国企业：美国商务部传唤华为，调查对叙利亚等地出口--纽约时报

纽约时报报导，美国商务部已经向中国科技企业华为发出传票，这是对该公司在古巴、伊朗、朝鲜(北韩)、苏丹及叙利亚等地交易进行调查的一部分。

--中港个股：中石化5月末首次加工美国原油，本月料接收第二批