台湾债市：10年增额券105/4R殖利率早盘走跌，因央行6月底降息预期增温

路透台北6月3日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周五早盘走跌。交易员表示，市场对央行6月底降息预期持续增温，提振多头气势，带动105/4R殖利率探向发行前交易期间新低，惟明日标债仍存变数令跌幅略见收敛。
交易员表示，周六即将标售的105/4R空单量上日由104.5亿减少至89亿台币，因该券殖利率频探新低，已有部分空单倾向降低风险，毕竟市场预估该券得标主要区间已下移至0.81-0.83%。
〞有降息预期就开始反应。〞一位大型银行台债交易主管说。
交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.805-0.815%；105/8发行前交易殖利率主要区间则看在0.56-0.57%。
台湾央行将于6月30日召开第二季全体理监事会议。市场人士表示，央行此次召开时间较市场预估晚了一周，应与央行须更多时间观察各经济数据及国际政经情势有关。
美国公债收益率周四全线下跌，对石油输出国组织(OPEC)未能就产量达成一致的担忧，对英国在欧盟未来的忧虑以及周五发布美国非农就业报告前的不确定性均压低收益率。指标10年期公债 收益率报1.800%，周三尾盘报1.840%。稍早，10年期美债收益率跌至5月18日以来最低的1.797%。
本地时间10:36，10年增额券105/4R发行前交易殖利率跌0.72个基点至0.8100%，成交94亿台币；台股加权指数 则涨0.18%。
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(记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)