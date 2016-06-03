台湾汇市：台币量缩微收升，市场静待美国非农数据交投趋冷清

* 美元走弱，台币随韩元等亚币微收升
* 外资买超台股午后汇入，惟力道不强
* 静待美非农就业数据，观望气氛浓厚
* 明日台币交易区间暂看32.580-32.630
路透台北6月3日 - 台币兑美元 周五量缩微收升。汇银人士指出，随国际美元走弱，今天韩元等亚币呈小升格局，加上外资午后小幅汇入，带动台币连四日小升，短线市场关注今晚美国非农业就业数据。
他们表示，今天台股止跌收涨、外资亦在台股〞连八买〞，午后外资进场抛售美元，汇入力道虽不强，但仍小幅推升台币，央行随即进场阻升并守在32.600，致台币陷极狭幅整理格局。
〞下午外资有出来丢美金，让早盘买美金的寿险公司和油款都觉自己买贵了，也收手了。〞一位大型商银交易员说。
他表示，因市场静待今晚美国将公布的非农业就业人口数据，全天外资动作都不大，交投明显转趋冷清，成交量跟着萎缩，〞很无聊，我都快睡着了，成交量这么小，明天没有国际盘，量大概只剩一半吧。〞
一大型外资保管行交易员亦称，市场观望气氛浓厚，外资买卖金额都不大，〞外资很安静、超级安静的。〞
台湾股市周五小幅收高。 台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超89.65亿台币，连续八个交易日买超共计522.10亿台币。上交易日修正后为买超67.47亿台币。
多数新兴亚币周五小涨，缩减周线部分跌幅。投资者在美国就业报告公布前保持谨慎，该报告可能推动美国联邦储备理事会(美联储/FED)近期升息。
交易员预估，明日台币区间在32.580-32.630。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较昨日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.595/32.615，上日收在32.600。
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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
元 亿美元
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台北外汇经纪公 32.605 32.612 32.582-32.617 32.617 5.17 6.17
司
元太外汇经纪公 32.603 32.610 32.582-32.615 32.605 2.50 3.02
司
无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准
DF)
美元/台币一个月期 -0.005-0.005 -0.020/-0.005
美元/台币六个月期 -0.010/0.010 -0.020/0.015
(完)
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(记者 罗两莎；; 审校 张喜良)