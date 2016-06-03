澳新汇市：两国货币持稳，料将录得周线涨幅

新西兰央行6月9日召开政策评估会议，对于该央行是否会降息25个基点，支持与反对的力量可能相当。目前新西兰央行利率在纪录低位2.25%。
澳元兑美元 持稳报0.7230，距离周三所及高位0.73不远。
澳元本周涨0.7%，因数据显示澳洲第一季经济成长1.1%，激励投资者降低对澳洲央行降息的预期。之前澳元已连续六周周线下跌。
澳洲央行6月7日召开政策会议，外界普遍预期该央行将维持利率在纪录低位1.75%不变。但市场显示8月前行动的可能性约为50%，12月前行动的可能性为86%。
澳元和新西兰元兑日圆维持疲态，澳元兑日圆 报78.71日圆，逼近年内低位77.57。新西兰元兑日圆 报74.21日圆，本周稍早高见75.39.
下一个关注焦点将是美国周五稍晚公布的非农就业报告。市场预期5月非农就业岗位增加16.4万个，但若数据结果令人意外，可能提升或降低美联储6月或7月加息的可能性。(完)
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(编译 王颖/李爽 审校 许娜/戴素萍)