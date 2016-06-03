中国汇市：人民币早盘缩量小贬，市场谨慎等待美非农数据和中美经济对话

* 人民币早盘缩量小贬，波幅狭窄

* 中间价下调逾100点，开盘后10分钟内无成交

* 美非农数据和中美经济对话在即市场等待消息

* 美元流动性略好但仍不宽松

路透北京6月3日 - 中国人民币兑美元即期 周五早盘缩量小贬，波幅狭窄。中间价大幅下调。交易员称，正如昨天的情形，因为中间价机制问题，开盘后十分钟内没有合适的报价成交。随后人民币在6.5850附近窄幅波动，成交明显缩量，较上日半日下滑近四成。

他们并指出，今晚美国将公布非农数据，下周的中美战略和经济对话即将开启，市场正在等待新的消息指引，情绪偏谨慎；由于市场平稳，自营盘亦没有动力开头寸。而客盘虽略偏购汇，亦有客户提出希望在汇价靠近6.60时结汇。

“现在都在等消息，看看中美博弈的结果。”一外资行交易员称。他并表示，目前市场的美元流动性比前几天稍好，但仍不宽松。

亦有中资行交易员称，“这两日的中间价符合定价规则，但不符合市场行情。报价行按规则计算报出中间价，但实际上又不愿按照报出的价格成交。”

路透根据中国外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI为97.00，较上日小跌0.12%；另外路透测算的SDR篮子指数为96.19，BIS篮子指数为98.24，均小幅下跌。

达拉斯联储总裁柯普朗周五称，升息应缓慢、渐进、有耐心地进行。如果大选造成经济前景不确定，导致经济放缓，联储需要加以考虑；不希望出人意料地升息。英国退欧‘可能’影响美联储的6月利率决定。

北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.5847元,上日收报6.5792元，夜盘终报6.5821元。今日人民币兑美元中间价 报6.5793元，上日中间价为6.5688元。人民币兑美元即期成交额 为73.77亿美元，上日半日为122.25亿美元。

全球汇市方面，欧元兑日圆周五亚洲盘初徘徊在三年低点附近，此前欧洲央行未对其政策措施作出实质调整，欧元遭受重压。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.754元, 上日尾盘为6.7383元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5893元, 上一交易日尾盘报6.5877元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5851；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。