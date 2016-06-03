中国汇市：人民币早盘缩量小贬，市场谨慎等待美非农数据和中美经济对话

* 人民币早盘缩量小贬，波幅狭窄
* 中间价下调逾100点，开盘后10分钟内无成交
* 美非农数据和中美经济对话在即市场等待消息
* 美元流动性略好但仍不宽松
路透北京6月3日 - 中国人民币兑美元即期 周五早盘缩量小贬，波幅狭窄。中间价大幅下调。交易员称，正如昨天的情形，因为中间价机制问题，开盘后十分钟内没有合适的报价成交。随后人民币在6.5850附近窄幅波动，成交明显缩量，较上日半日下滑近四成。
他们并指出，今晚美国将公布非农数据，下周的中美战略和经济对话即将开启，市场正在等待新的消息指引，情绪偏谨慎；由于市场平稳，自营盘亦没有动力开头寸。而客盘虽略偏购汇，亦有客户提出希望在汇价靠近6.60时结汇。
“现在都在等消息，看看中美博弈的结果。”一外资行交易员称。他并表示，目前市场的美元流动性比前几天稍好，但仍不宽松。
亦有中资行交易员称，“这两日的中间价符合定价规则，但不符合市场行情。报价行按规则计算报出中间价，但实际上又不愿按照报出的价格成交。”
路透根据中国外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI为97.00，较上日小跌0.12%；另外路透测算的SDR篮子指数为96.19，BIS篮子指数为98.24，均小幅下跌。
达拉斯联储总裁柯普朗周五称，升息应缓慢、渐进、有耐心地进行。如果大选造成经济前景不确定，导致经济放缓，联储需要加以考虑；不希望出人意料地升息。英国退欧‘可能’影响美联储的6月利率决定。
北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.5847元,上日收报6.5792元，夜盘终报6.5821元。今日人民币兑美元中间价 报6.5793元，上日中间价为6.5688元。人民币兑美元即期成交额 为73.77亿美元，上日半日为122.25亿美元。
全球汇市方面，欧元兑日圆周五亚洲盘初徘徊在三年低点附近，此前欧洲央行未对其政策措施作出实质调整，欧元遭受重压。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.754元, 上日尾盘为6.7383元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5893元, 上一交易日尾盘报6.5877元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5851；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)