中国货币市场：主要回购利率窄幅盘整，流动性稳中偏宽短期忧虑不大

路透上海6月3日 - 中国银行间市场周五流动性继续稳中偏宽松，月内到期各期限供给充裕，借款几无难度。不过即使短期忧虑不大，但半年末前紧张情绪仍无法完全消除，主要回购利率仅窄幅盘整。
上海一券商交易员称，资金供给充分借款十分容易，“挺松，各种期限都有。”
中国央行今日进行了400亿元人民币七天期逆回购，利率持平于2.25%。据此计算，本周公开市场净投放200亿元。
北京一银行交易员表示，半年末加MPA考核，加之近来利率债发行较为密集，市场对6月的流动性预期无法过于乐观，惟寄希望于央行届时可以灵活调整操作。
中国央行5月对金融机构开展常备借贷便利(SLF)操作共5.7亿元；当月对国开行、农发行、进出口行净增加抵押补充贷款(PSL)共1,088亿元；另外还对金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作2,900亿元。
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9780 1.9795 -0.15
七天 2.3059 2.3015 +0.44
14天 2.6036 2.6143 -1.07
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.8500 3.2550 -40.50
七天 2.6500 2.0800 +57.00
14天 2.2000 1.8000 +40.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00
七天 2.3500 2.3400 +1.00
14天 2.6000 2.6500 -5.00
Shibor
其中:隔夜 1.9990 2.0040 -0.50
七天 2.3380 2.3420 -0.40
三个月 2.9470 2.9460 +0.10
----------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)