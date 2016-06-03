中国债市动态：谨慎情绪笼罩期现货均偏弱，10年国债收益率续小升

路透上海6月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率延续小幅上行，国债期货亦跌。交易员称，对年中MPA考核及流动性的担忧使机构普遍谨慎，6月初债市打破横盘状态，调整势头有所加强，但考虑到基本面下行压力不减，收益率涨幅料也比较有限。
上海一银行交易员称，早盘10年国债收益率最高成交在3.02%，较前日升1bp，“还好，正常范围内吧，也给(given)不上去。”
他并称，近两日收益率打破横盘有所上行，并无明显的消息刺激，“没啥利好就是利空。”
上海另一银行交易员则认为，月初交易盘选择卖出的偏多，主因年中银行面临MPA考核等压力，资金面也有不确定性，市场情绪还是谨慎。
他提到，近期10年国债波动对市场情绪影响较大，不过以目前的收益率水平，该券种已经成为10年国债期货CTD（最便宜可交割券），料其流动性也会有所转好。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.35%/3.3480%，上日尾盘为3.3450%/3.3415%。剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在3.0250%/3.01%，上日尾盘为3.02%/3.00%。
财新5月中国服务业PMI继续回落，包括新业务在内的多项指数均下行，而综合PMI指数创下三个月低点，反映中国经济增长动能略微减弱，需进一步释放服务业发展潜力。
一级市场方面，中国财政部周五招标发行的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.1886%，边际中标收益率为2.2345%，投标倍数2.40倍。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.200元，较上日结算价下跌0.01%；10年期国债主力合约T1609 收报98.875元，较上日结算价下跌0.06%。(完)
(发稿 吕雯瑾；; 审校 林高丽)