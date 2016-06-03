台湾债市：10年券105/4R殖利率微收跌因央行降息预期升高，观望标债结果

* 105/4R发行前交易殖利率微收跌 * 反应央行6月底降息预期升高 * 市场聚焦明日标售结果指引方向 * 明日105/4R区间预估在0.80-0.82% 路透台北6月3日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周五发行前交易殖利率微 收跌。交易员表示，市场对央行6月底降息预期持续增温，提振多头气势，带动105/4R殖利 率探向发行前交易期间新低，惟明日标债仍存变数令跌幅略见收敛。 交易员表示，周六即将标售的105/4R空单量上日由104.5亿减少至89亿台币，因该券殖 利率频探波段新低，已有部分空单倾向降低风险，毕竟市场预估该券得标主要区间已下修至 0.80-0.83%，且标低于现券的0.83%的气氛也明显转浓。 〞105/4R殖利率下来，大家不想拿多，但都想拿一些，这样就不会标高。〞一位大型银 行台债交易员说。 另有位外银交易员指出，今日稍晚美国将公布非农就业报告，若数据表现亮丽将带动美 国6月升息预期升高，进而提升美国指标10年公债殖利率，或有可能牵动标售利率0.5-1个 基 点，但此次标售仍由资金行情主导，料标低在0.80-0.82%的可能性高。 台湾央行周六将代财政部标售10年期公债105/4二度增额公债。路透调查显示，由于目 前台湾央行6月底降息预期升高，带动该券发行前交易殖利率频探波段新低，且整体市场资 金过于宽松，料决标利率在0.80-0.83%。 台湾股市周五收高0.37%报8,587.36点。分析师表示，时序逐渐迈入除权息前行情，台 股现金股息殖利率高达4.8%，吸引外资买盘进驻，支撑大盘持续盘坚，尽管本土资金因端午 节长假效应稍有却步，但外资连续买超仍旧激励大盘维持在高档狭幅整理。 美国公债收益率周四全线下跌，对石油输出国组织(OPEC)未能就产量达成一致的担忧， 对英国在欧盟未来的忧虑以及周五发布美国非农就业报告前的不确定性均压低收益率。指标 10年期公债 收益率报1.800%，周三尾盘报1.840%。 交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.80-0.82%；105/8发行前交易 殖利率主要区间则看在0.56-0.57%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4R -0.62 0.8110% *0.8080-0.8130% 121.0 注：*表示创该券发行前交易期间新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/7 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.8110% 5 105/8 0.5680% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)