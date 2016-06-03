更正-台湾股市：受外资买盘拉抬收高，端午节长假前料续量缩高档狭幅整理

(更正：第六段内文，下周〞四〞起金融市场则休市两天，非周〞三〞)
路透台北6月3日 - 台湾股市周五小幅收高。分析师表示，时序逐渐迈入除权息前行情，台股现金股息殖利率高达4.8%，吸引外资买盘进驻，支撑大盘持续盘坚，尽管本土资金因端午节长假效应稍有却步，但外资连续买超仍旧激励大盘维持在高档狭幅整理。
台湾加权股价指数 收高0.37%，报8,587.36点；今日成交初值 为637.88亿台币，上交易日修正后为821.89亿。
元大投顾市场研究部经理薛舜日指出，随着台股强势站稳季线上方，后续仍有机会向上测试前波高位8,743点，只不过受端午节长假效应影响，短线本土资金略见彻出，大盘多仰赖高殖利率权值股的外资买气支撑，台股料持续维持震荡盘坚态势。
〞外资连续买超有点跌破眼镜。〞他说。
此外，兆丰投顾一不愿具名分析师表示，受惠于外资买盘挹注，台股季线过后仍维持高姿态整理，关注稍晚美国公布非农就业报告，将左右美联储议息决策氛围，也将牵动外资动向，预计美联储6月议息决议前后外资才会明确表态，短线料在五日线8,550点至8,650点高档震荡整理。
因应端午假期，周六为补行上班日，下周四起金融市场则休市两天。他并称，明日台股将全球独家开盘，预估成交量能将会萎缩，尤其是外资因海外休市料交投更趋淡静，暂难跳脱既有区间盘整格局。
近期外资偏多操作台股期现货，至上日外资及陆资在台股买超40.90亿台币，连续七个交易日 买超共计405.88亿台币，同时外资在台指期净多单部位也小幅加码至4.74万口。
本地时间13:40，亚洲主要股市涨多跌少，MSCI亚太明晟指数 涨0.46%。(完)