重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月30日-6月3日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《综述》中国5月PMI显示经济动能边际减弱，但尚不足以触发新宽松节点

最新公布的三项中国5月PMI指数两降一持平，其分项指数中的新订单和价格指数均下行，显示内外需疲软之下，经济增长动能开始边际减弱。不过，鉴于房地产和基建投资仍在发力，中国经济暂无失速风险。

--中国数据：财新5月服务业及综合PMI均续回落，经济增长动力稍减弱

财新5月中国服务业PMI继续回落，包括新业务在内的多项指数均下行，而综合PMI指数创下三个月低点，反映中国经济增长动能略微减弱，需进一步释放服务业发展潜力。

--中国经济：实施创新驱动发展战略，破解经济发展深层次矛盾和问题--习近平

中国国家主席习近平称，实施创新驱动发展战略，是加快转变经济发展方式、破解经济发展深层次矛盾和问题的必然选择，是更好引领中国经济发展新常态、保持经济持续健康发展的必然选择；要把科技创新摆在更加重要的位置。

--中美关系：两国应加强政策协调与合作--中国财政部副部长

中国财政部副部长朱光耀表示，中美两国应互相开放市场，并加强政策协调与合作。

--中国经济：三年拟重点推进303项交通重大工程项目，涉资4.7万亿--发改委

新华网援引国家发改委基础产业司有关负责人称，近日出台文件对2016年至2018年拟重点推进的重大交通基础设施工程建设进行总体部署，共有303个交通重大工程项目被纳入，涉及总投资约4.7万亿元。

--中国经济：将苏州工业园等确定为长江经济带转型升级示范开发区--发改委

中国国家发展改革委最新发布通知称，同意将苏州工业园区等33个开发区确定为建设长江经济带国家级转型升级示范开发区，坚持生态优先，推动开发区发展由要素驱动、投资驱动向创新驱动转变。

--中国经济：多数监测省份用工人数增加，就业结构继续向三产转移--人社部

中国人力资源和社会保障部公布4月11省市就业调查数据，数据显示人力资源市场求人倍率环比上升，多数监测省份企业用工人数有所增加，就业结构继续呈现从第一、第二产业向第三产业转移的趋势，就业总体形势保持平稳态势。

--中国经济：建议启动破产法修改，设立金融机构破产专章--专家

中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任李曙光撰文称，建议从五个方面入手启动破产法修改工作，完善市场化退出机制，其中包括设立“金融机构破产”专章，规定金融机构破产各方面的特殊问题。

--中国粮食：国家粮食局称国家临时存储大豆竞价交易会延期举办

中国国家粮食局称，国家临时存储大豆竞价交易会延期举办。但相关通知并未给出延期举办的理由。

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【金融】

--中国央行：5月共开展SLF操作5.7亿元人民币，PSL共计增加1,088亿元

中国央行公告称，为满足金融机构临时性流动性需求，5月对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共5.7亿元人民币，期限全部为隔夜，利率为2.75%，5月末SLF余额为4.0亿元。

--中国金融：企业杠杆率高企损及信用市场，维持银行体系负面展望--穆迪

国际评级机构--穆迪投资者服务公司表示，中国国内企业杠杆率高企且持续上升将给中国的信用市场带来挑战，其中国有企业财务压力的加剧说明政府拥有较高的或有负债规模，由此带来的直接财政成本为GDP(国内生产总值)的20-25%。

--中国金融：银行业不良贷款出现持续上升势头，但总体风险可控--银监会

中国银监会副主席郭利根表示，近期由于经济增速的回调，部分行业经营压力较大，银行业不良贷款出现持续上升的势头，但总体看银行业风险仍在可控的范围之内。

--中国基金：2015年全国社保基金投资收益率15.19%，投资收益2,294.61亿元

中国全国社会保障基金理事会披露2015年年度报告显示，去年该基金投资收益率为15.19%，权益投资收益额2,294.61亿元人民币；自成立以来，基金权益年均投资收益率8.82%。

--中国金融：目前债券市场收益率水平仍较高，风险集中在公司债--央行副行长

中国央行副行长潘功胜表示，中国的债券风险主要集中在公司债，主权债和金融债风险很小；而跟其他国家相比，中国公司信用债违约概率也比较低。

--中国金融：上海等多地监管部门要求辖内银行自查表外业务风险--消息

中国经济步入“L型”增长期，监管层将防范化解金融风险放在更加突出的位置。四位消息人士透露，包括上海、广东等多地监管部门近日要求辖内银行自查新兴表外业务和表内资产表外化等风险。

--《焦点》中国银行业者海外扩张受挫，大力加强合规管理

中国大型银行正在大力加强风险与合规管理；之前欧美当局对这些银行多次展开备受瞩目的司法和监管调查。

--中国金融：银监会拟丰富财务公司金融服务功能，关注行业企业效益下滑风险

上海证券报报导，为大力支持供给侧改革，中国银监会拟今年进一步丰富财务公司金融服务功能，继续探索开展延伸产业链金融服务试点，同时高度关注经济下行期因部分行业和企业集团效益下滑对财务公司可能产生的风险。

--中国金融：央行着手规范票据交易，拟三年内取消纸质票据--央视

中国中央电视台（CCTV）援引央行相关负责人称，将用两到三年时间取消现行的纸质汇票，通过电子汇票系统、网上清算系统降低票据业务和资金清算业务当中的风险。

--中国金融：保监会要求保险资管清理通道类业务，规模超万亿

上海证券报报导，保监会日前下发通知要求各保险资管公司清理规范银行存款通道等业务，在清理规范期间，保险资管公司将暂停新增办理通道类业务。

--中国金融：引导金融机构审慎稳妥开展综合经营--发改委

中国国家发改委新闻发言人赵辰昕表示，“十三五”时期将加速推进利率、汇率等金融市场化改革，改善金融机构单一业务结构；引导金融机构审慎稳妥开展综合经营，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

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【固定收益】

--《分析》中国央行收放有度维稳流动性，季末存忧但全面放水难期

中国央行公开市场本周连三周净投放，月末资金面亦在央行及时加码逆回购呵护下平稳度过。分析人士称，央行收放自如维稳资金面意图明显，进入6月初银行间宽松格局重现，逆回购顺势减量；短期流动性虽暂无忧，但本月还将面临内外多重因素挑战，谨慎心态难消。

--路透调查：中国6月货币政策料持稳，资金利率预期走高施压债市

2016年第六期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行6月维持基准利率和准备金率不变。中国高层定调经济L型走势，摒弃债务杠杆刺激模式，货币政策中性稳健，参与机构对二季度末的资金利率预期整体走高，金融债和信用债可能面临调整压力，国债表现分化。

--中国债市：NAFMII衍生品委员会通过CRM规则修订，含CDS和CLN指引--消息

两位消息人士透露，中国银行间市场交易商协会（NAFMII）金融衍生品专业委员会近日召开会议，审议通过了CRM业务规则修订，主要变化是加入了CDS（信用违约互换）和CLN（信用联结票据）的业务指引，这两个市场关注已久的新产品距推出渐行渐近。 ==========================================================================

【外汇】

--人民币汇率：不存在“深蹲”基础，汇率市场化改革不会退后--人民日报

中国人民日报海外版报导称，中国汇率市场化改革不会退后，同时在中国经济加速升级、长期向好的趋势之下，未来人民币在市场中仍将坚挺，不存在“深蹲”基础。

--路透调查：人民币一年内料跌约2.5%，因美元上涨且中国经济降温

路透调查显示，人民币兑美元未来一年料下跌约2.5%，因美国升息预期提振美元上涨，且中国央行料下调人民币中间价。

--中国汇市：工银亚洲达成人民币购售业务境外参加行进入银行间市场首笔交易

中国外汇交易中心称，工银亚洲昨日达成首笔银行间市场人民币外汇交易，这是人民币购售业务境外参加行进入银行间人民币外汇市场以来的首笔交易，标志着银行间市场对外开放取得实质性进展。

--中国外汇：去年末对外证券投资资产2,808亿美元，较6月末略降--外管局

中国国家外汇管理局公布，2015年末，中国对外证券投资资产（不含储备资产）2,808亿美元，较去年6月末减少60亿美元。其中，股权类投资1,687亿美元，债券类投资1,121亿美元。

--离岸人民币：台湾期交所将于6月底推出全球首个美元/人民币期权--消息

两位熟悉政策的消息人士透露，台湾期货交易所将于6月27日推出美元/人民币期货选择权商品，料超越新加坡、香港，成为全球首个提供该服务的交易所。

--中国外汇：5月末CFETS人民币汇率指数97.15，较上月末升值0.03%--货币网

中国外汇交易中心称，其计算的2016年5月31日（周二）CFETS人民币汇率指数为97.15，较上月末升值0.03%。

--离岸人民币：香港4月末人民币存款余额环比下跌4.8%--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布数据显示，4月末人民币存款余额7,229.84亿元，单月环比下跌4.8%。 ==========================================================================

【证券/行业】

--中国证券：证监会将进一步推进符合条件的私募基金申请公募基金牌照

中国证监会副主席李超表示，证监会将进一步推进符合条件的私募基金管理机构申请公募基金管理业务牌照。鼓励创业投资机构开发符合支持创新创业需求的基金产品，研究发行股债结合型产品，提高创投机构的募资能力，并支持有条件的私募基金管理机构适时开展境外投资业务。

--《焦点》中国新三板多措并举破解当前困局，未来市场格局有望改变

中国监管层周末集中出台多项针对全国中小企业股份转让系统（新三板）的措施，除期盼已久的分层方案正式落地外，还放开了私募基金机构参与新三板做市业务和融资的限制，监管层正试图着力改变新三板目前的困局。

--《焦点》中国证券交易所完善停牌制度，铺路MSCI短期市场料承压

中国沪深证交所周末同时宣布完善上市公司停复牌制度，姗姗来迟的此举既为A股纳入MSCI指数进一步铺平了道路，也填补了A股上市公司随意停牌的漏洞。不过此前高位停牌的上市公司股票复牌后股价必然面临调整，短期依然脆弱的市场将再次承压。

--《焦点》中国提振国内消费及旅游的指望：免税购物天堂

中国正在努力提升本地消费、刺激境内旅游，并力争把喜欢去米兰、首尔等地购物的消费者留在国内；在这一背景下海南免税天堂应运而生，当局希望国人对奢侈品的渴求能在这里得到满足。

--《焦点》中国股指期货贴水意外收窄，对冲基金期待“限空令”松绑

自中国去年中股灾以来，国内对冲基金们一直是处境尴尬，“限空令”令期指贴水严重，既定中性量化投资策略已无法实现。不过近日期指贴水逐步缩窄，业内开始猜测未来期指的政策面是否有变？

--中国房地产：5月百城住宅均价同环比双涨且涨幅扩大，二线热度不退

中国指数研究院公布的百城新建住宅均价5月同环比双双上涨，且涨幅进一步扩大，易居一手房价格288指数亦呈现相同走势，显示中国楼市仍持续回暖，尤以二线城市为甚。

--中国房地产：全球最贵物流地产租金排名香港居首，上海列第六--CBRE

世邦魏理仕（CBRE）最新发布的全球优质物流地产租金报告显示，全球十大优质物流地产租金最高市场排名亚洲占六席，其中香港居全球优质物流地产租金最贵市场榜首，上海排名第六，深圳排名第十。

--中国期货：上期所称修订风控和套利管理办法，增加交易和持仓限额等制度

中国上海期货交易所发布风险控制管理办法修正案，增加交易限额制度，且套期保值持仓头寸实行审批制度；交易所可以根据市场情况，对不同的上市品种、合约，调整会员或者客户的持仓限额。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比回升至71.9%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比回升。美联储加息预期日渐浓厚，基金经理普遍持谨慎态度，不过一些基金经理认为大盘已至底部，尝试少量增仓。

--中国房地产：首套房贷利率5月降至新低4.49%，近八成银行有优惠--融360

中国垂直金融搜索平台--融360最新发布的今年5月房贷报告显示，全国房贷市场首套房平均利率继续创出历史新低，首套房优惠利率占比约八成，近三成银行能提供九折以下优惠利率。

--香港个股：万达商业私有化作价344.5亿港元，退市后寻求A股上市

停牌逾月的大连万达商业地产股份有限公司宣布私有化计划，大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元；万达集团并将不会提高要约价。退市后，万达商业称将继续考虑以各种方式实现A股上市。

--中国个股：浦发银行加入伦敦金银市场协会，为国内股份行首家

中国全国性股份制银行--浦发银行近日成功加入伦敦金银市场协会（LBMA）并被授予普通会员资格，是国内首家加入该协会的股份制商业银行；依托LBMA，该行可以更直接参与国际金银市场、有效地开展贵金属业务。

--中港个股：工行称董事长姜建清因年龄原因辞职，由易会满接任

以资产计中国最大银行--工商银行公告称，因年龄原因，姜建清今日辞任该行董事长、执行董事、董事会战略委员会主席及委员职务；董事会并审议通过选举副董事长易会满担任董事长以及董事会战略委员会主席的议案。

--中国个股：海南航空将收购维珍澳航13%的股份，涉及金额为1.59亿澳元

人民日报报导称，中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司将收购维珍澳大利亚航空公司13%的股份。该协议涉及金额为1.59亿澳元（1澳元约合4.8元人民币）。

--中国个股：苏宁云商与阿里完成换股，联手推动零售与制造业深度融合

中国电商苏宁云商与阿里巴巴的战略合作进展迅速，双方的换股计划近日完成，并在打通双方的电商平台、物流体系及服务体系后，双方提出将与制造业深度融合，建立C2B（个人TO企业）反向驱动的供应链管理能力。

--中国个股：苏宁云商接近收购国际米兰足球俱乐部的多数股权--消息

两名消息人士表示，中国零售商苏宁云商正接近收购意大利顶级足球俱乐部国际米兰的多数股权，最快将于本周末宣布达成交易。 (完)