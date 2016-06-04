重温稿-《台湾新债预测》10年105/4增额公债得标利率料在0.80-0.83%

* 标售标的：10年公债105/4R * 标售时间：周六(4日) * 标售金额：预估300亿台币 * 预测中值：0.80-0.83% * 受访机构：13家 路透台北6月3日 - 台湾央行周六将代财政部标售10年期公债105/4二度增额公债105/4R 。路透调查显示，目前台湾央行6月底降息预期升高，带动该券发行前交易殖 利率频探波段新低，且整体市场资金过于宽松，料决标利率在0.80-0.83%。 路透周五采访13家金融机构，包括五家大型银行、一家外商银行、二家寿险、二家票券 商及三家证券商，预估大区间落在0.80-0.85%间。 本次105/4R期公债预计标售300亿台币，6月8日发行。周五发行前交易区间在0.8080-0. 8130%，收跌0.62基点报0.8110%，至于整个发行前交易区间则落在0.8080-0.8678%。 以下为交易员观点整理： --一位大型官股银行交易主管表示，目前央行6月底降息预期升高，随着105/4R发行前 交易殖利率屡探波段低位，预估得标区间也将跟着下移至0.81-0.83%区间。 --另位民营银行交易员称，虽该券空单量上日已从百亿台币水准减少至89亿，但相较于 此次筹码才300亿仍是不小数量，空单将参与竞标回补券源，且该券有其筹码优势，毕竟下 一档10年新券标售要等到9月才发行，推估该券得标利率落在0.81%附近的机率较高。 --一位外银交易员指出，今日稍晚美国将公布非农就业报告，若数据表现亮丽将带动美 国6月升息预期升高，进而提升美国指标10年公债殖利率，或有可能牵动标售利率0.5-1个基 点，但此次标售仍由资金行情主导，料标低在0.80-0.82%的可能性高。 --大型证券交易员认为，原先市场多数预期105/4R得标利率落在现券标售的0.83%至首 度增额券标售的0.852%间。但随着该券发行前交易殖利率走跌，预估区间已转趋下移至0.80 -0.82%。 金融机构 预估区间低位(%) 预估区间高位(%) =============================================== 大型银行一 0.82 0.83 大型银行二 0.82 0.84 大型银行三 0.81 0.83 大型银行四 0.805 0.825 大型银行五 0.80 0.83 外商银行一 0.80 0.82 大型券商一 0.80 0.83 大型券商二 0.80 0.82 大型券商三 0.80 0.82 大型票券商一 0.80 0.82 大型票券商二 0.81 0.83 大型寿险一 0.805 0.82 大型寿险二 0.80 0.85 ---------------------------------------------- 中 值 0.80 0.83(完) (记者 詹静宜； 审校 张喜良)