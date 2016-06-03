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市场报道 | 2016年 6月 3日 星期五 14:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走势因技术面及期权到期而受抑

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* 亚洲盘在1.1142-1.1158窄幅波动。10日移动均线切入位1.1159及100日移动均线切入位1.1184带来阻力

* 周四高点为1.1121；1.1220为1.1616-1.1097跌势的23.6%回档位，亦为阻力位

* 周四在1.1220处遇抛售，此处目前仍挂有卖单。日线图云区1.1143-1.1323加重承压

* 周三低位1.1114、周一所及3月中旬以来最低1.1097和200日移动均线切入位1.1096提供支撑

* 今日各有10亿欧元执行价在1.11和1.1200的期权到期

* 美国非农就业数据风险有限(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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