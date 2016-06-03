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市场报道 | 2016年 6月 3日 星期五 15:12 BJT

《汇市简讯》若英国服务业PMI高于预期，英镑/美元有望升向1.4473

0700GMT

* 英国5月服务业PMI定于0830GMT发布：预期为52.5，4月份为52.3

* 若数据表现好于预期，则英镑/美元有望升向周四高点1.4473

* 服务业是英国经济的主导板块

* 日内波动区间1.4400-1.4423。1.4385即周三低位下方设有停止单

* 跌至1.4385主要受英国退欧担忧拖累。英国退欧公投于6月23日进行

* 美国5月非农就业报告定于1230GMT发布。预期非农就业人口增加16.4万人，4月份增加16.0万人(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王颖)

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