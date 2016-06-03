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市场报道 | 2016年 6月 3日 星期五 15:27 BJT

西班牙数据：5月服务业PMI继续上升，为经济持续复苏提供乐观期望

路透马德里6月3日 - 周五发布的调查报告显示，西班牙服务业活动在5月保持增长态势，得益于客户需求的增长，令人们对该国经济复苏仍在全面展开充满希望，尽管本周稍早的报告反映出制造业降温。

Markit报告称，西班牙5月服务业采购经理人指数(PMI)从4月的55.1升至55.4，这是西班牙服务业PMI连续第31个月上升。（完）

(编译 高琦 审校 刘秀红)

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