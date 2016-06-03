中国新债：中芯国际下周一起发行至多15亿元熊猫债，期限三年

路透上海6月3日 - 境外非金融企业熊猫债再添一例。中国最大芯片代工企业--中芯国际集成电路制造有限公司 日前公告，将于下周一至周二(6月6日、7日)在银行间债市簿记建档发行至多15亿元人民币的中期票据，期限三年。
经中国银行间交易商协会注册，中芯国际将于注册有效期内发行待偿还余额不超过30亿元的中期票据。本期中期票据发行规模15亿元，拟全部用于补充下属公司中芯上海、中芯北京公司的流动资金。
该期中票自6月8日起息，6月12日上市流通。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用级别为AAA，本期中期票据级别为AAA；经中债资信评估有限公司评定，发行人主体本币和外币信用等级为AA+。北京银行 为该期中票的簿记管理人。
中芯国际注册于开曼群岛，在纽约和香港两地上市。截至2015年12月31日，大唐电信科技产业控股有限公司和鑫芯（香港）投资分别持有发行人股本的18.30%、17.59%，为公司第一和第二大股东，其余64.11%股份均为社会公众持有。
熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。2005年国际金融公司(IFC)、亚洲开发银行(ADB)首开国际金融机构发行熊猫债记录，随后多年熊猫债发展一度陷入沉寂。直至2014年德国戴姆勒在银行间市场非公开发行5亿元人民币债券，成为首家境外非金融企业发行熊猫债。
2015年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在银行间债市发债，国际性商业银行发行熊猫债破冰。10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。
韩国政府去年底在银行间市场成功发行30亿主权熊猫债，从而成为第一个在银行间市场发行主权债的国家。(完)
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(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)