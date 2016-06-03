更新版 1-台湾货币市场：提存期底短率持稳，跨月短票与公司债需求低

* 提存期底虽操作保守，但市场不缺资金 * 短票销售尽量跨月，但半年底买方心态消极 * 跨月公司债需求低迷 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北6月3日 - 台湾银行间短率周五大致持稳，资调人士表示，今日是提存期底，银行操作保守，但 市场不缺资金，拆入方只要多打几通电话即可取得。 资调人士指出，拆款需求有分落点在端午节前与之后，节后的利率因变成两周拆款，因此多出1个基点。 预料明日展开的新提存期资金偏向宽裕，但因时序迈入季底与半年底，银行心态会转趋消极。 〞整个还是宽，来主动要的只有个位数。〞一位大型银行交易员说。 另一票券商交易员则称，期底的缺口不大，不过还是要多问几家才能补平。 本地时间17:42 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.605 32.612 台湾加权股价指数<.TWII 8,587.36 8,556.02 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.230% --一周拆款利率区间 0.200-0.315% 0.200-0.300% --两周拆款利率区间 0.200-0.330% 0.250-0.320 **发票量不大** 短票方面，大型票券商指出，今日是提存期底，不过发票量不大。短票销售尽量以跨月为主，利率约较月 内高出1-2个基点。 〞期底没什么影响，缺口也不大。〞一位大型票券商交易员说。 另一大型票券商交易主管表示，跨月短票报价有点尴尬，有的是30天内的，利率在0.31-0.32%。若是超过 30天，就列入60天期级距，利率就会到0.32%。 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交0.30-0.31%，跨月落点的短票利率在0.31-0 .32%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.315%，区间在0.28-0.45%，金额是59.76亿 台币；前日的加权平均利率则在0.306%，区间0.30-0.38%，金额17.75亿台币。 台湾央行周五发行1,517亿台币定存单，与存单到期金额1,232亿相较，定存单发行余额增285亿台币。 下周到期央行定存单金额共1兆3379.8亿台币；分别为周一6,703.30亿台币、周二2,026亿及周三4,650.50 。下周四及周五因端午节连续假台湾金融市场休市两天。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为178亿台币，累计超额准备1兆773亿台币、加计前期1%的超额 准备为1兆1,946亿台币。 **RP资金平平** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，今日提存期底，银行操作心态略为保守，且投信资金分配稍有 不均，感觉资金平平，但因以到期续做为主，因此利率持稳。 〞下周有些国际债要交割，有些基金被赎回。〞一位大型证券商交易员说。 另一票券商交易员称，跨月公司债利率虽较月内高出1点，但客户端目前没有承作意愿。 欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，同上日。与银行承作的公债RP成交在0.31 -0.32%，亦同上日。短天期及一个月天期公司债附买回利率在0.38-0.39%，与上日也相似。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附买回利率主要成交 0.23-0.29%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0.30%，同上日。(完) (审校 杨淑祯)