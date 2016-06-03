《中国已发行熊猫债一览表》--6月3日

路透上海6月3日 - 以下为2015年以来，不同类别海外机构在中国发行的熊猫债具体情况： 一、外国政府熊猫债： 发债主体 发行时间 规模 期限 票面年利率 投标区间 投标倍数 债券简称及代码 (亿元人民币) (年) ----------------------------------------------------------------------------------------- 加拿大不列颠 2016/1/21 30 3 2.95% 2.70%-3.30% 1.99 16加拿大BC省人民币债01 哥伦比亚省 韩国 2015/12/15 30 3 3.00% 3.00%-3.50% 4.28 15韩国人民币债01 ----------------------------------------------------------------------------------------- 合计 60 二、国际商业银行及国际金融机构熊猫债： 发债主体 发行时间 规模 期限 票面年利率 投标区间 投标倍数 债券简称及代码 (亿元人民币) (年) --------------------------------------------------------------------------------------------- 创兴银行 2016/5/23 15 3 3.60% 3.20%-3.70% 1.33 16创兴银行债01 061610001 渣打银行(香港) 2015/12/7 10 3 3.50% 3.50%-3.98% 1.88 15渣打香港债01 中国银行(香港) 2015/9/29 10 3 3.50% 3.50%-4.10% 2.28 15中银香港债01 香港上海汇丰银行 2015/9/29 10 3 3.50% 3.50%-4.20% 3.29 15汇丰香港债01 --------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 45 三、境外非金融企业熊猫债： 发债主体 发行时间 规模 期限 票面年利率 投标区间 投标倍数 债券简称及代码 (亿元人民币) (年) ----------------------------------------------------------------------------------------- *华润置地 2016/5/26 20 3 3.20% 2.80%-3.80% 2.42 30 5 3.60% 3.00%-4.00% 1.95 16华润置地MTN001 越秀交通基建 2016/10/30 3 5 2.85% 2.60%-3.20% -- 16越交01 (附第3年末发行人和投资者选择权) 7 7 3.38% 2.90%-3.50% -- 16越交02 (附第5年末发行人和投资者选择权) 招商局香港 2015/10/30 5 1 3.03% 2.96%-3.60% 2.76 15港招商局CP001 ----------------------------------------------------------------------------------------- 合计 65 熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。2005年国际金融公司(IFC)、亚洲开发银行(ADB) 首开国际金融机构发行熊猫债记录，随后多年熊猫债发展一度陷入沉寂。直至2014年德国戴姆勒在银行间市场 非公开发行5亿元人民币债券，成为首家境外非金融企业发行熊猫债。 2015年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在银行间债市发债，国际性商业银行发行熊猫债 破冰。10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。 2015年11月底，加拿大BC省在银行间债市首次注册发行熊猫债60亿元人民币，为首单在华注册的外国政府 熊猫债。随后12月15日韩国在银行间债市簿记建档发行了30亿元三年期人民币债券，成为在中国境内发行的首 只境外主权国家熊猫债。 越秀交通基建 2016年3月在上海证券交易所发行10亿元公司债，这标志着首只交易所市场公募熊 猫债发行完成。(完) (整理 吕雯瑾；审校 侯向明)