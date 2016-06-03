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亚洲 | 2016年 6月 3日 星期五 17:04 BJT

《中国已发行熊猫债一览表》--6月3日

路透上海6月3日 - 以下为2015年以来，不同类别海外机构在中国发行的熊猫债具体情况：
    
   一、外国政府熊猫债：
    
   发债主体     发行时间    规模     期限  票面年利率   投标区间   投标倍数 债券简称及代码  
                        (亿元人民币) (年)
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  加拿大不列颠 2016/1/21     30        3     2.95%     2.70%-3.30%   1.99 16加拿大BC省人民币债01
  哥伦比亚省                                                                
     韩国      2015/12/15    30        3     3.00%     3.00%-3.50%   4.28   15韩国人民币债01
                                                                            
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
    合计                     60     
    
   二、国际商业银行及国际金融机构熊猫债：
    
   发债主体         发行时间    规模     期限   票面年利率  投标区间  投标倍数 债券简称及代码  
                            (亿元人民币) (年)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   创兴银行         2016/5/23    15        3       3.60%   3.20%-3.70%  1.33   16创兴银行债01
                                                                               061610001
   渣打银行(香港)   2015/12/7    10        3       3.50%   3.50%-3.98%  1.88   15渣打香港债01   
 
                                                                              
   中国银行(香港)   2015/9/29    10        3       3.50%   3.50%-4.10%  2.28   15中银香港债01   
 
                                                                              
   香港上海汇丰银行 2015/9/29    10        3       3.50%   3.50%-4.20%  3.29   15汇丰香港债01   
 
                                                                              
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
    合计                         45 
         
   三、境外非金融企业熊猫债：    
   
   发债主体     发行时间    规模     期限  票面年利率   投标区间   投标倍数 债券简称及代码
                        (亿元人民币) (年)
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  *华润置地    2016/5/26     20        3     3.20%     2.80%-3.80%   2.42   
                   30        5     3.60%     3.00%-4.00%   1.95   
                                                                            16华润置地MTN001
  越秀交通基建 2016/10/30     3        5     2.85%     2.60%-3.20%    --    16越交01
               (附第3年末发行人和投资者选择权)                    
                              7        7     3.38%     2.90%-3.50%    --    16越交02
                         (附第5年末发行人和投资者选择权)                    
   招商局香港  2015/10/30     5        1     3.03%     2.96%-3.60%   2.76   15港招商局CP001
                                                                            
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
    合计                     65 
      
    熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。2005年国际金融公司(IFC)、亚洲开发银行(ADB)
首开国际金融机构发行熊猫债记录，随后多年熊猫债发展一度陷入沉寂。直至2014年德国戴姆勒在银行间市场
非公开发行5亿元人民币债券，成为首家境外非金融企业发行熊猫债。    
    
    2015年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在银行间债市发债，国际性商业银行发行熊猫债
破冰。10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。    
    
    2015年11月底，加拿大BC省在银行间债市首次注册发行熊猫债60亿元人民币，为首单在华注册的外国政府
熊猫债。随后12月15日韩国在银行间债市簿记建档发行了30亿元三年期人民币债券，成为在中国境内发行的首
只境外主权国家熊猫债。
    
    越秀交通基建 2016年3月在上海证券交易所发行10亿元公司债，这标志着首只交易所市场公募熊
猫债发行完成。(完)

 (整理 吕雯瑾；审校 侯向明)

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