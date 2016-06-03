香港金融：财资中心利得税率减半新规正式生效，有助发展区域枢纽

路透香港6月3日 - 香港政府周五称，财资中心利得税减半新规今天正式生效，将有助香港发展成为区域企业财资中心的枢纽。

政府今天在宪报刊登《2016年税务（修订）（第2号）条例》，容许在香港经营集团内部融资业务的企业，在符合指明条件的情况下，从应评税利润中扣除借款所须支付的利息；同时将适用于合资格企业财资中心的利得税宽减税率定为8.25%，原为16.5%。

财经事务及库务局局长陈家强称，“《修订条例》有利吸引跨国及内地企业在香港集中管理其财资职能，以提升本港金融市场的竞争力，促进香港发展总部经济。”

企业财资中心本质上是跨国企业的“内部银行”，主要负责以合适的方式取得和运用集团营运所需的资金，有助降低企业集团的成本及提高营运效率。

金管局表示，税务宽减有助提高香港吸引全球各地企业来港开展财资业务的竞争力，并巩固香港作为“一带一路”政策下内地企业“走出去”的主要平台，也便利跨国企业管理内地以至整个地区业务的流动资金。

“不少跨国企业都会将企业财资中心与其他地区总部设在同一地点，因此，我们希望透过提供一个理想的税务环境，促使企业财资中心选址香港，以吸引实质资金流入。”金管局并称。

据金管局的资料，截至今年4月为止，香港的银行网络覆盖30多个经济体系共259间银行机构，共有141间在香港经营业务的银行属境外注册并提供多元化的先进银行产品，而香港股市市值3万亿美元，去年末已发行企业债券总额2,470亿美元。

半额税率宽免适用于2016年4月1日或之后所累算的款项。而新的利息扣除规则适用于须在2016年4月1日或之后支付的利息支出。

合资格企业财资中心必须是一间有75%或以上的盈利及资产与合资格企业财资活动相关的独立法团，其财资活动涵盖广泛的服务或交易，包括现金池管理、资金流动性管理、付款处理、企业融资及风险管理。

另外，政府表示，《修订条例》亦厘清银行为遵守《巴塞尔协定三》资本充足要求，发行监管资本证券时的利得税和印花税的处理，有助提升银行业的稳定和抵御冲击能力。（完）

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