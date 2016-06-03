中国票据市场：转贴利率本周低位震荡，成交不温不火走势陷入胶着

路透上海6月3日 - 中国票据市场本周转贴利率低位震荡。交易人士表示，资金面整体维持宽松格局，但是资金利率下行有限致利差收窄，一定程度限制交投热情；同时虽然场内不乏收票机构，但票源稀少，市场走势陷入胶着。
他们并认为，未来资金面半年末虽有时点因素扰动，但是目前看整体风险可控，转贴利率盘整格局短期料还将持续。
“资金比较宽松，但是利率不下，票源又比较少，大家交投动力不够吧，”华东一银行交易员表示，信贷投放不出去，大家规模也比较足，虽然监管层也要求进行业务自查，但目前影响逐步淡化，主要是利润空间不大，很大程度限制积极性。
华北一银行交易主管认为，近期资金面宽松，票据市场整体维持低位震荡走势，成交不温不火；央行关于三年取消纸票业务的表态也没有对市场产生较大的影响，但长期来看，纸票受追捧的热度可能会越来越低，下一步各机构均面临纸票业务转型的问题，电票的收益率可能会进一步下降。
中央电视台（CCTV）周三援引央行相关负责人称，将用两到三年时间取消现行的纸质汇票，通过电子汇票系统、网上清算系统降低票据业务和资金清算业务当中的风险。
对于未来走势，上述华北银行交易主管称，资金面6月存在扰动，但目前还很宽松，现在只是市场预期，还是到时看资金面的情况。只要资金面出现波动，票据利率肯定跟随反应。
央行公开市场本周连三周净投放，月末资金面亦在央行及时加码逆回购呵护下平稳度过。分析人士称，央行收放自如维稳资金面意图明显，进入6月初银行间宽松格局重现，逆回购顺势减量；短期流动性虽暂无忧，但本月还将面临内外多重因素挑战，谨慎心态难消。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)
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(发稿 吴芳；审校 张喜良)