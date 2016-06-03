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市场报道 | 2016年 6月 3日 星期五 16:43 BJT

全球贵金属：6月2日SPDR黄金持仓增0.51%，iShares白银持仓增0.46%

路透6月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三增长0.51%
；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦增长0.46%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期        变动      增减
    SPDR      28,138,477.0   6月2日    27,995,209.0     6月1日    143,268.0    0.51%
    iShares  337,299,362.7   6月2日   335,739,274.6     6月1日  1,560,088.1    0.46%
    (完)
        
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 (编译 汪红英；审校 王洋)

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