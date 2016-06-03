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亚洲 | 2016年 6月 3日 星期五 16:44 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月3日

6月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时
间16:43时，1港元=0.84734人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为33.84%，低于上交易日收盘的34.42%。
        
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.37      4.19      1.23
 建设银行                                          4.90      5.09      1.14
 中国银行                                          3.34      3.22      1.22
 农业银行                                          3.19      2.85      1.32
 招商银行                                         17.78     16.04      1.31
 中信银行                                          5.72      4.55      1.48
 交通银行                                          5.55      4.89      1.34
 民生银行                                          8.99      7.37      1.44
 中国人寿                                         21.65     17.56      1.46
 中国平安                                         32.34     35.05      1.09
 中国太保                                         27.08     26.70      1.20
 中信证券                                         16.62     17.36      1.13
 新华人寿                                         42.01     26.90      1.84
 海通证券                                         15.46     13.04      1.40
 华能国际                                          7.46      5.24      1.68
 大唐发电                                          4.00      2.11      2.24
 华电国际                                          5.26      3.68      1.69
 中煤能源                                          4.83      3.56      1.60
 中国神华                                         13.90     12.74      1.29
 中国石油                                          7.36      5.38      1.61
 兖州煤业                                          9.50      4.31      2.60
 中国石化                                          4.81      5.42      1.05
 上海石化                                          6.22      3.85      1.91
 中海油服                                         12.56      6.08      2.44
 仪征化纤                                          4.01      1.50      3.15
 中国铝业                                          4.06      2.38      2.01
 江西铜业                                         13.39      8.40      1.88
 洛阳钼业                                          4.45      1.60      3.28
 紫金矿业                                          3.05      2.23      1.61
 马钢股份                                          2.46      1.56      1.86
 鞍钢股份                                          3.86      3.33      1.37
 重庆钢铁                                          2.52      1.47      2.02
 海螺水泥                                         14.99     18.60      0.95
 洛阳玻璃                                         27.25      4.38      7.34
 京城机电                                          8.98      3.10      3.42
 中联重科                                          4.14      2.65      1.84
 金隅股份                                          8.13      2.39      4.01
 中国国航                                          7.16      5.07      1.67
 东方航空                                          6.79      4.16      1.93
 南方航空                                          7.07      4.57      1.83
 中国远洋                                          5.30      2.71      2.31
 中海集运                                          4.33      1.62      3.15
 中集集团                                         14.26      9.50      1.77
 中海发展                                          6.25      4.70      1.57
 宁沪高速                                          8.60     10.68      0.95
 深高速                                            8.01      7.08      1.34
 成渝高速                                          5.15      2.72      2.23
 皖通高速                                         14.26      6.08      2.77
 广深铁路                                          4.06      3.72      1.29
 中国南车                                          9.56      7.20      1.57
 中国交建                                         11.00      8.81      1.47
 中国铁建                                         10.03      9.81      1.21
 中国中铁                                          7.19      5.90      1.44
 长城汽车                                          8.65      5.97      1.71
 比亚迪                                           60.00     45.65      1.55
 广汽集团                                         23.89      9.27      3.04
 青岛啤酒                                         29.89     28.35      1.24
 白云山                                           24.87     18.40      1.60
 新华制药                                         10.71      4.76      2.66
 海信科龙                                          8.02      3.59      2.64
 南京熊猫                                         13.91      5.46      3.01
 晨鸣纸业                                          8.20      5.64      1.72
 上海医药                                         18.84     17.32      1.28
 中兴通讯                                         13.95     10.14      1.62
 东方电气                                         10.04      5.96      1.99
 潍柴动力                                          7.93      8.85      1.06
 东北电气                                          6.07      2.55      2.81
 广船国际                                         25.31     11.76      2.54
 昆明机床                                          6.91      2.48      3.29
 一拖股份                                          9.54      4.06      2.77
 北辰实业                                          4.11      2.27      2.14
 创业环保                                          7.92      4.03      2.32
 中国中冶                                          3.85      2.25      2.02
 金风科技                                         15.33     12.20      1.48
 丽珠                                             43.89     35.40      1.46
 万科                                             24.43     18.68      1.54
 郑煤机                                            5.77      3.29      2.07
 大连港                                            5.77      3.20      2.13
 山东墨龙                                          8.22      3.03      3.20
 浙江世宝                                         26.25      8.55      3.62
 复星医药                                         19.47     20.20      1.14
 光大银行                                          3.72      3.32      1.32
 东江环保                                         17.41     12.62      1.63
 上海电气                                          7.84      3.28      2.82
 广发证券                                         16.39     18.32      1.06
 华泰证券                                         18.65     16.42      1.34
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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