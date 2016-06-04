台湾已公布经济指标--2016/6/4

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 -6.5% -11.4% 6/7 -11.0%* 商品进口(y/y) 4月 -9.6% -17.0% 6/7 -11.9%* 外销订单(y/y) 4月 -11.1% -4.7% 6/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 207.2 201.2 R 8/19 -- 国际收支(亿美元) 第一季 38.5 13.4 8/19 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +4.65% +4.81% 6/24 -- 季调失业率 4月 3.97% 3.92% 6/22 -- 工业生产指数(y/y) 4月 -4.06% -2.92% r 6/23 -- 外汇存底(亿美元) 4月底 4,331.84 4,316.01 6/6 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.88% +2.01% r 6/7 +1.69%* 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 -0.68% -0.89% R -- -- 统计值 (Q1统计值 (Q4统计值) ) 重贴现率(%) 3月24日 1.500% 1.625% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。