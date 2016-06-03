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市场报道 | 2016年 6月 3日 星期五 17:16 BJT

欧洲汇市：英镑料录得3月底来最差单周表现，受退欧公投相关担忧拖累

英镑兑美元 跌至1.4420美元，兑欧元 下滑0.1%至0.7736英镑。英镑贸易加权指数 也走低至86.8，距离周三触及的两周低点86.6不远。

“鉴于英国脱欧公投前夕的紧张不安情绪，市场仍乐于做空英镑。”London Capital Group的分析师Ipek Ozkardeskaya说道。

投资者焦点目前转向今日稍晚公布的美国非农就业报告。交易员称，若数据强劲，可能会提振美元，英镑可能会测试本周低点1.4385美元，这也是5月16日以来的最低位。

英镑/美元一个月隐含波动率 报20.1%，周三曾升至21%，为2009年初全球金融危机最严重时期以来的最高位。（完）

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