南非评等：周五有望躲过标普评级下调，但风险犹在--分析师

路透约翰内斯堡6月3日 - 分析师称，标准普尔(Standard & Poor's)周五或许不会将南非信贷评级下调至“垃圾”级，但可能会警告称，政治动荡破坏经济政策的任何迹象都可能在今年稍晚触发评级下调。

标普之前曾警告，疲弱的经济前景也对南非评级带来风险。目前标普对南非主权债务的评级为“BBB-”，仅较投机级高出一个级距，展望为负面。

标普与南非政策制定者在比勒陀利亚会谈之后，周五将公布最新评估结果。

南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)称，惠誉料将在下周公布评估结果。和标普一样，惠誉对南非的评级也是仅较投机级高出一个级距。

穆迪上个月未下调南非评级，仍维持在Baa2不变。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)