重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月30日-6月3日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周贬值0.39%。由于美联储议息会议日益临近，人民币整体承压，汇价一度逼近年内6.60元低点，随后美元多头出脱离场，人民币暂获喘息，中间价则创出逾五年新低；随着市场定价机制逐渐透明，周四周五均出现报价行根据定价规则报出中间价，但与市场预期明显偏离导致盘初无法成交情况，预计这种状况可能会经常出现。 公开市场操作: --中国央行公开市场本周连三周净投放，月末资金面亦在央行及时加码逆回购呵护下平稳度过。分析人士称，央行收放自如维稳资金面意图明显，进入6月初银行间宽松格局重现，逆回购顺势减量；短期流动性虽暂无忧，但本月还将面临内外多重因素挑战，谨慎心态难消。

他们认为，美联储6月加息预期升温，令人民币面临贬值压力，同时半年末及季末MPA(宏观审慎评估)考核亦添扰动；不过考虑到保障经济以及股汇市和房地产等平稳运行，短期货币政策仍将维稳，难现全面放水，预计公开市场及定向工具仍是熨平资金波动主要手段。

债市: --中国银行间债市本周资金恢复宽松，但现券方向不明，全周波动极为有限。美国6-7月可能加息、清理保险资管通道业务等消息都未对市场产生明显冲击。下一步除了关注更多经济数据外，还要观察央行调整存款准备金考核方式传言，对流动性的影响。

票据: --中国票据市场本周转贴利率低位震荡。交易人士表示，资金面整体维持宽松格局，但是资金利率下行有限致利差收窄，一定程度限制交投热情；同时虽然场内不乏收票机构，但票源稀少，市场走势陷入胶着。他们并认为，未来资金面半年末虽有时点因素扰动，但是目前看整体风险可控，转贴利率盘整格局短期料还将持续。