国际油市：亚洲380-cst燃料油即期跨月正价差保持在年内低点附近

路透新加坡6月3日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差的正价差结构持稳于2016年低点附近，交易员表示因新加坡库存充足，令贴水保持在宽度水准。
380-cst燃料油6-7月跨月价差合约，报每吨较新加坡报价贴水4美元，仅比昨日所及的2016年低点高出0.25美元。
不过行业消息人士表示，洲际交易所的相同价差合约价格稍低，报每吨贴水4.25美元。
在一个库存充足的市场上，远期价格通常要高于即期价格，也即所谓的正价差。
周四的官方数据显示，新加坡陆上燃料油库存较前一周跳升7.7%至3,118万桶的纪录新高。
作为全球最大燃料油生产国的俄罗斯的产出继续下滑。
“不奇怪，4月俄罗斯燃料油日产出比去年下跌48万桶至100万桶以下，为2002年来首次...”周四公布的一份报告称。由此，4月日出口量比上年同期下降34万桶至67万桶。
新加坡现货市场上报告有三笔交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 杜明霞)