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市场报道 | 2016年 6月 3日 星期五 22:04 BJT

美国热股：苹果称其包括App store在内的所有服务已恢复正常，盘初小涨

路透6月3日 - 苹果 称，其包括App store在内的所有服务已恢复正常。

苹果周四收报 97.72美元，周五盘初小涨0.23%，报97.94美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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