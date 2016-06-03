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市场报道 | 2016年 6月 3日 星期五 21:51 BJT

美国热股：服装零售商GAP的5月同店销售降幅小于预期，盘初劲扬近5%

路透6月3日 - 服装零售商GAP INC 周四公布5月同店销售下滑6%，降幅要小于Retail Metrics预估的下滑8%。

GAP周四收报18.33美元，周五盘初劲扬4.6%，报19.18美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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