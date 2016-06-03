欧洲汇市：英镑兑美元大涨1%，此前美国就业报告令人失望

加拿大股市：收低，金融和铁路类股遭遇获利卖压
路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。
路透伦敦6月3日 - 英镑兑美元周五上涨，此前令人失望的美国就业报告令美元大幅走低，扶助英镑几乎全数扳回本周稍早因英国退欧忧虑所录得的跌幅。
美元指数 大跌1.4%，至逾两周最低水准，此前美国就业报告对美联储是否不久将升息带来新的疑虑。
美国5月非农就业岗位仅增加3.8万个，增幅为逾五年来最低，且远低于分析师预估的增加16.4万个。薪资增长仍然迟滞。
英镑兑美元 跳涨1%，至1.4582美元，高于美国就业报告公布前的1.4432美元。英镑本周仅下跌0.3%，一度可能录得3月来表现最差的一周。
“(就业报告疲弱)加上薪资增长迟滞，破坏了美联储主席叶伦和其他美联储官员尝试使市场预期调整至较快的升息周期所作出的努力。”Foenix Partners资深销售交易商Tom Floyd表示。
在周五稍早，英国服务业数据好于预期，但英镑对此无甚反应，因市场焦点在英国退欧公投。Markit的5月服务业活动指数从4月的52.3升至53.5，高于路透调查中分析师预估中值的52.5，但仍在三年来最疲弱的表现之列。
Markit表示，英国第二季整体经济增速料为0.2%，强于一个月之前的预期，但仍低于今年第一季0.4%的增幅。
博彩网站Betfair周五显示，公投结果为英国退出欧盟的机率为约29%，高于上周的约17%。
投资者对英国退欧公投感到紧张，一个衡量6月23日退欧公投英镑大幅变动的指标一个月英镑/美元隐含波动率 周五为20.1%，在周四升至21%，为2009年初全球金融危机最严峻时期以来的最高水准。(完)
路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。
* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特
(除特别说明外，均为GMT时间) 1200 - 农业部公布一周全球稻米价格 1330 - 劳工部公布12月消费者物价指数(CPI)及实质所得 1415 - 美联储公布12月工业生产 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据 1900 - 美联储公布褐皮书 2100 - 财政部公布11月国际资本流动数据 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告(因1月16日联邦假期而从周二延后一天) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程