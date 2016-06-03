欧洲汇市：英镑兑美元大涨1%，此前美国就业报告令人失望

路透伦敦6月3日 - 英镑兑美元周五上涨，此前令人失望的美国就业报告令美元大幅走低，扶助英镑几乎全数扳回本周稍早因英国退欧忧虑所录得的跌幅。

美元指数 大跌1.4%，至逾两周最低水准，此前美国就业报告对美联储是否不久将升息带来新的疑虑。

美国5月非农就业岗位仅增加3.8万个，增幅为逾五年来最低，且远低于分析师预估的增加16.4万个。薪资增长仍然迟滞。

英镑兑美元 跳涨1%，至1.4582美元，高于美国就业报告公布前的1.4432美元。英镑本周仅下跌0.3%，一度可能录得3月来表现最差的一周。

“(就业报告疲弱)加上薪资增长迟滞，破坏了美联储主席叶伦和其他美联储官员尝试使市场预期调整至较快的升息周期所作出的努力。”Foenix Partners资深销售交易商Tom Floyd表示。

在周五稍早，英国服务业数据好于预期，但英镑对此无甚反应，因市场焦点在英国退欧公投。Markit的5月服务业活动指数从4月的52.3升至53.5，高于路透调查中分析师预估中值的52.5，但仍在三年来最疲弱的表现之列。

Markit表示，英国第二季整体经济增速料为0.2%，强于一个月之前的预期，但仍低于今年第一季0.4%的增幅。

博彩网站Betfair周五显示，公投结果为英国退出欧盟的机率为约29%，高于上周的约17%。